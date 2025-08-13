影／楊柳颱風來襲 桃園機場64架航班取消 3座空橋綁橋
受楊柳颱風影響，桃園國際機場今天原定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。桃機上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，惟到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，截至下午3時19分止，有26架因風切轉降至其他機場。
此外，楊柳颱風登陸後在綠島及蘭嶼出現17級以上強陣風，桃園機場南側機坪下午也測得最大瞬間風速68海浬，達到空橋綁橋作業標準，截至下午3時30分止，B1、B2、B3機坪，共3座空橋綁橋，B4~B9機坪空橋暫停使用。期間也有航機降落時受側風影響直接重飛。
機場公司表示，因應楊柳颱風來襲，今天上午9時30分由董事長楊偉甫主持第三次應變會議，會中指示各單位全面加強戒備，確實執行各項防颱措施並提高警覺，遇有狀況應即時通報，以確保機場營運及旅客安全。並於颱風警報發布前啟動各項防颱應變準備，包括針對機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施進行巡檢，也加強巡查各施工工區、排水幹線及空側區域。
機場公司提醒旅客留意航空公司通知，並可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網亦將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，提供旅客與民眾參考。
※8月13日因桃園國際機場天候因素轉降／返航外場航班（統計至下午3時19分止）
南方航空CZ-3087回航深圳、國泰航空CX-466回航香港、可依航空RF-511轉降濟州、中華航空CI-191轉降台中、中華航空CI-151轉降那霸、中華航空CI-121回航那霸、中華航空CI-113轉降台中、中華航空CI-111轉降那霸、中華航空CI-189轉降釜山、濟州航空7C-6101轉降仁川、中華航空CI-702轉降香港、虎航IT-241轉降台中、越捷航空 VJ-844轉降那霸、星宇航空JX-234轉降那霸、星宇航空JX-876轉降香港、中華航空CI-904轉降香港、中華航空CI-5828轉降香港、中華航空CI-788轉降香港、德威航空TW-687轉降濟州、星宇航空JX-782轉降台中、中華航空CI-155轉降名古屋、中華航空CI-782轉降胡志明、中華航空CI-5828轉降香港、長榮航空BR-109轉降台中、越捷航空VZ-567轉降那霸、聯邦快遞FX-6126轉降仁川。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言