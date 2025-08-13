快訊

狐臭汗臭傻傻分不清... 女子因體味斷送日本工作哀嘆「我不是不努力」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
醫師精準刮除位於皮下的頂漿腺後，已大幅改善林小姐身體上的氣味困擾。圖／光田醫院提供
醫師精準刮除位於皮下的頂漿腺後，已大幅改善林小姐身體上的氣味困擾。圖／光田醫院提供

夏天流汗多，身處多處常會發出異味，不少人以為汗臭味，整形外科醫師吳文宏說，「很多人會把汗臭和狐臭混為一談。」事實上汗臭是小汗腺分泌過多汗水所引起，但狐臭則是來自頂漿腺分泌偏油脂的黃色液體，洗澡、噴香水多半無效，28歲林小姐就是因為這股味道，在日本職場遭遇重大打擊。

28歲林小姐外型亮麗、表現出色，原本在台灣日商公司深受肯定，獲得外派日本的機會，但不久後在職場上受到排擠，因同事私下向主管反映：「她身上有一股異味，客戶感受不好」，語氣雖婉轉，卻成為林小姐不得不回台的挫折；林小姐說，「我不是不努力，是連我自己都沒發現的味道，終結了我的日本職涯。」

林小姐遭遇重大打擊返台後，一度懷疑是壓力或清潔不當導致「汗臭」，嘗試各種止汗劑、體香膏，但仍難以擺脫那股無形壓力。輾轉之下，她來到光田綜合醫院求診，光田醫院整形外科主任吳文宏醫檢後，確認是「頂漿腺分泌異常」導致的狐臭，且異味不只來自腋下，還包含私密部位。

吳文宏表示，確診林小姐屬於較少見的「多部位狐臭」，安排進行「迷你水刀狐臭手術」，針對腋下、會陰與乳房區域進行處理，手術看似簡單，實際上需在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，避開神經與血管，保留足夠皮下血流，否則易導致皮膚壞死或異味殘留。

吳文宏指出，狐臭雖非重症，卻常造成心理陰影、社交障礙，診斷主要根據病史、氣味評估與部位觀察，並透過觸診與氣味強度判斷異味是否源自頂漿腺，統計近700位狐臭手術個案占比中，腋下狐臭占88%、會陰9%、乳房3%。尤其患者會陰及乳暈部位空間狹窄、血管神經密布，操作困難度更高，所幸術後林小姐恢復良好，也重拾了與人接觸的自信。

「頂漿腺分泌異常」導致的狐臭，可能來自於腋下、乳房及私密處，需以手術移除。圖／光田醫院提供
「頂漿腺分泌異常」導致的狐臭，可能來自於腋下、乳房及私密處，需以手術移除。圖／光田醫院提供
在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，林小姐術後恢復良好。圖／光田醫院提供
在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，林小姐術後恢復良好。圖／光田醫院提供

