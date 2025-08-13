沒投保又貯存逾期食品 新竹1業者挨罰9萬元

開車上路難免需要休息吃個飯，食藥署今天公布國道服務區暨交流道周邊餐飲業稽查結果，新竹有1名業者被查獲逾期食品、未投保產品責任險，總共裁罰新台幣9萬元。

國道服務區及交流道周邊餐飲店是民眾旅途中用餐的好去處，衛生福利部食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局執行「114年國道服務區暨交流道周邊餐飲業稽查專案」，結果今天公布。

食藥署中區管理中心主任林旭陽接受媒體電訪說明，這次針對國道服務區及交流道附近的供餐業者查核其食品業者登錄、產品責任險、飲食場所標示、作業環境及人員衛生等總計查核205家。

林旭陽說，部分業者查有食品從業人員未辦理健康檢查或無法提具健檢報告、冷藏冷凍庫不潔或未有溫度紀錄、作業環境不潔等，不符食品良好衛生規範（GHP）準則，經限期改正，均複查合格。另抽驗132件即食食品及各式調味醬等，依產品類別分別檢驗食品中微生物及防腐劑等項目，均符合規定。

這次新竹系統交流道附近有1名業者，一口氣被查獲2項違規。林旭陽表示，首先是未投保產品責任險，違反食品安全衛生管理法第13條，遭裁處3萬元；貯存逾期食品「細滑花生醬」，期限為今年3月24日，稽查日期為5月22日，違反食安法第15條，遭裁處6萬元。

食藥署提醒，食品業者應遵守食安法相關規定，並落實自主管理，以確保食品衛生安全，否則最高可處2億元以下罰鍰。

