邱泰源提「辦聯誼」解決少子女化 婦團：搞錯重點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
衛福部長邱泰源日前針對「少子化」議題時提到四大方向,但其中一項是提高婚育意願,他舉例像是「舉辦六師聯誼」,但外界批評,此番言論是不了解台灣生育的困境,甚至是種傷害。
衛福部長邱泰源日前針對「少子化」議題時提到四大方向，但其中一項是提高婚育意願，他舉例像是「舉辦六師聯誼」，但外界批評，此番言論是不了解台灣生育的困境，甚至是種傷害。本報資料照片

衛福部長邱泰源日前表示要「鼓勵多辦聯誼」來解決少子女化問題惹議，婦團批評搞錯重點，應是透過公共托育資源的建置、職場友善政策來減緩育兒家長的壓力，大家才有動力、意願生小孩。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，大家對婚姻的期待已與過去不同，不一定要進入婚姻，也能生子育兒，不少ＯＥＣＤ國家少子女化對策早將婚育脫鉤，台灣卻仍認為生育率必須跟婚姻綁住，預設大家不結婚，所以不生小孩，因此才有了多辦聯誼的這項政策。

她指出，公共托育是硬需求，過去少子女化對策投入許多資源在公共托育，值得肯定；其中占比最高的是發放育兒津貼，但津貼僅嘉惠到本來就想生小孩的人，減輕這些人的家庭經濟負擔，並不會撼動因為社會環境對育兒不友善、打死不生小孩的人。

再者，職場對育兒家長的友善度仍有很大的進步空間。覃玉蓉說，勞動部研議的彈性育嬰假必須上路，育兒家長一年為了照顧孩子所需請假的天數高達十多天，如瑞典制度核心考量是家長、小孩需求，台灣卻反過來顧慮雇主需求，唯有建立彈性育嬰假制度，才有機會改變社會氛圍，提高職場友善程度。

托育及就業政策催生聯盟代表林綠紅也說，台灣的高工時不利勞工育兒，工作與生活無法達到平衡，讓育兒變成一件需要犧牲的事情。

林綠紅說，托盟長期建議政府要減緩少子女化，主力應是推動公共托育，當公共托育資源建構起來，降低育兒壓力，育兒與人生選擇不會有那麼大的衝突，才比較有動力生小孩。

對於邱泰源主張多辦聯誼解決少子女化，林綠紅認為，各級政府都很愛辦聯誼，因為辦聯誼相對簡單，但根本無法實際解決育兒父母的需求，拿細微末節來解決嚴肅議題，並不適當，更無法達到效果。

