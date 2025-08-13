快訊

國健署試管嬰兒擴大補助 第二胎比照第一胎也有十萬元，最快年底上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署副署長魏璽倫預告，將進一步優化補助方案，針對較年輕申請、再次申請，以及同次療程再次取卵者，提供更多的獎勵與補助。記者廖靜清／攝影
晚婚晚育已成常態，為鼓勵國人生育，衛福部國健署自2021年7月1日起，實施擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，截至今年6月已迎接2萬7000多名試管嬰兒寶寶。國健署計畫擴大補助，現行不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，再次申請最高補助6萬元，未來擬改為再次申請也補助10萬元，預計作為今年耶誕節的禮物。

近年生育率呈雪崩式下滑，與婚育年齡直接有關係鎮，國健署副署長魏璽倫表示，目前第一胎年齡31.7歲，與20年前27.7歲相比，足足相差4歲之多。女性生育第一胎平均年齡提高，生育率也因而降低，因為年齡與生育能力息息相關。國內每七對夫妻就有一對不孕，但多數不孕家庭對自然懷孕機率過於高估，拖延求助生殖醫學的黃金時間。

國健署2021年7月1日起，開始實施擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，主要針對不孕夫妻，提供經濟上的支持。截至114年8月10日，協助2萬5690對夫妻迎接2萬9748名新生兒（111年至113年分別出生7086、8535、9034名新生兒），甚至有10對夫妻通過第3胎補助審查。截至113年底，有657對夫妻順利迎來第二胎寶寶。

魏璽倫預告，將進一步優化補助方案，針對較年輕申請、再次申請，以及同次療程再次取卵者，提供更多的獎勵與補助。「調整將朝三大原則邁進：鼓勵提早生育、支持生育第2及第3胎，以及提高再次嘗試的補助金額。」

魏璽倫說，計畫最快可能在年底前公布實施，希望是耶誕節大禮。新方案重點為「鼓勵提早生育」，降低目前接受補助的婦女年齡中位數38歲。現行「一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，再次申請者最高補助6萬元」，將改為首次申請、再次申請皆為最高補助10萬元。

目前的補助方案提供40歲以下婦女每胎最多6次補助，40至44歲則最多補助3次，此補助次數上限在新計畫中預計維持不變。另外，第一次自然產的婦女，想要生第二胎也可以申請不孕症治療補助方案。魏璽倫表示，補助方案的修正內容待行政院核定後，就會正式對外公布確切的補助金額、適用對象及上路時程。

