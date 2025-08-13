黃斑部病變險奪光明 醫師籲長者每日10秒自我檢查

快訊

中央社／ 新北13日電

黃斑部病變是中老年人喪失視力常見原因之一，濕性病變延誤恐致失明。新北市土城醫院今天表示，危險因子包括高度近視、長時間用眼、黑暗環境滑手機，醫師籲每天10秒自我檢查。

新北市立土城醫院今天發布新聞表示，80歲林姓長者因走路常踢到東西、家人呼喚無反應，被家屬懷疑罹患失智症；就醫發現竟是白內障合併黃斑部病變，經手術治療後，恢復視力並重拾生活樂趣。

土城醫院院長賴旗俊是知名視網膜專家，他表示，黃斑部病變是台灣中老年人視力喪失常見原因之一，延誤治療恐導致失明，應及早檢查與介入治療。

院方說，黃斑部位於視網膜中央，負責辨識細節與認人影像關鍵區域，一旦病變會嚴重影響生活品質。初期症狀常由單眼發生，出現閱讀跳字、字體扭曲、中央視野模糊或黑點，易與老花或視覺疲勞混淆。濕性黃斑部病變若延誤治療超過2年，高達9成患者視力惡化至0.05以下。

土城醫院表示，黃斑部病變的危險因子除老化外，包括高度近視、三高慢性病、抽菸、長時間近距離用眼；與黑暗環境滑手機，瞳孔放大讓光線更容易直射黃斑部，造成慢性傷害。

院方表示，黃斑部病變分為乾性與濕性兩類，乾性病變進展慢，需靠改善生活以延緩惡化；濕性病變惡化快，需在眼內玻璃體注射抗血管新生藥物，若符合健保給付，單眼最多可施打14劑，臨床顯示約8成患者連續注射3劑後，3個月內視力可改善。

賴旗俊建議，每天花10秒進行「睜一眼、閉一眼」自我檢查，利用家中磁磚線條或阿姆斯勒方格表，留意是否出現線條扭曲或中心黑點，才能及早發現、守住視力。

