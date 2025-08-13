快訊

醫院盼鬆綁資金來源 衛福部檢討監管機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「未來會與財稅機關討論監管機制，增加社團法人醫院資金來源！」衛福部次長林靜儀13日於公聽會表示，由於法規鬆綁需要配合其他部會，目前衛福部會協助加強醫院媒合與沙盒試驗，讓社團法人能有其他資金來源。社團醫院代表強調，醫療業毛利率3到5%已很勉強，如今面臨AI、醫療軍備競賽，盼儘速修法鬆綁資金來源。

私立醫院要繳更多稅

立法院衛環委員會13日舉行「《醫療法》第49條及第50條條文修正草案」公聽會。國民黨召委蘇清泉解釋，由於社團法人醫院目前適用《公司法》，要繳個人與營利所得稅共48%，且資金募集不容易，目前與財團法人醫院（公立醫院）一樣都用健保申報，因此盼修正這兩條法案，適度鬆綁社團法人醫院資金來源。

大甲李綜合醫院營運長李俊億表示，社團法人醫院與私人醫院，比起財團法人與公立醫院，起跑點就多了一些賦稅。另外，隨著醫療科技、AI的更新，醫院也需要投入新的設備因應軍備競賽，但社團法人醫院從準醫學中心到地區醫院的變異很大，不過資金募集管道都很有限，盼政府能稍微鬆綁資金募集來源。

先助企業與醫院媒合

「政府的監管機制已經很完整！」李俊億說，衛福部每4年都會審查私人或社團法人醫院的財務與負債問題，都已經有很深入的監控，若能適度放寬資金募集來源，其實也有助國內AI科技公司與醫療產業合作。民進黨立委王正旭則說，相關修正要朝向「醫療權益極大化」與「風險極小化」的目標前進。

對此，林靜儀回應說，由於牽涉到資金流動，甚至可能是稅務問題，未來若要建立監管機制，也要先與財稅主管機關討論。她指出，會與財稅機關討論監管機制，並確保相關資金進入醫院後，可以真正落實到醫療設備投資與第一線的醫護人員身上，但在法規修正前，衛福部會先協助社團醫院媒合企業，或進行沙盒試驗。

機制 衛福部

