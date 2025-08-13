鼓勵聯誼挨批 邱泰源：解決少子女化整體面著手
衛福部長邱泰源回應少子女化議題時，一席「鼓勵聯誼」說法挨批劃錯重點。他今天說，解決少子女化是國家重要問題，正從減少育兒負擔等4大方向努力，好的意見都會採納。
因應少子女化，邱泰源日前拋出4大搶救方案，從減少育兒負擔、增進母嬰健康到提高婚育意願，包括跨部會協調育兒父母優先提供社宅，並鼓勵聯誼活動；但聯誼活動遭外界批評搞錯重點。
邱泰源今天下午出席「健康台灣 全球領航－精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會，他在會前接受媒體聯訪解釋，此前會提到鼓勵聯誼，絕對不是解決少子女化問題，而是在說完4大搶救政策方向後，連帶提到高度發展國家常面臨需要更多接觸、互動機會。
邱泰源說，中華民國醫師公會全國聯合會與會計師、牙醫師、中醫師公會全聯會、全國律師聯合會、全國建築師公會等「六師」定期聚會，共同參與國家政策外，也從事許多如捐血等公益活動，所以他才會說聯誼活動也可以考慮。
他強調，聯誼「只是一個活動」，要解決少子女化還是要從整體面著手，包括更多男性參與照顧、家庭價值觀改變等，只要有好的意見，都會採納並改善，少子女化需要各界一起努力。
另外，外傳內閣將改組，邱泰源被點名下台。他說，在國家發展上，把工作做好才是工作團隊所重視，其他都不在考慮範圍內，每天把該做的事情做好最重要；以衛福部來說，就是改善醫療環境，落實防疫、社福等，重點是達成總統賴清德的健康台灣願景。
