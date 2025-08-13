快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵聯誼挨批 邱泰源：解決少子女化整體面著手

中央社／ 台北13日電
衛福部長邱泰源回應少子女化議題時，一席「鼓勵聯誼」說法挨批劃錯重點。圖／聯合報系資料照片
衛福部長邱泰源回應少子女化議題時，一席「鼓勵聯誼」說法挨批劃錯重點。圖／聯合報系資料照片

衛福部長邱泰源回應少子女化議題時，一席「鼓勵聯誼」說法挨批劃錯重點。他今天說，解決少子女化是國家重要問題，正從減少育兒負擔等4大方向努力，好的意見都會採納。

因應少子女化，邱泰源日前拋出4大搶救方案，從減少育兒負擔、增進母嬰健康到提高婚育意願，包括跨部會協調育兒父母優先提供社宅，並鼓勵聯誼活動；但聯誼活動遭外界批評搞錯重點。

邱泰源今天下午出席「健康台灣 全球領航－精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會，他在會前接受媒體聯訪解釋，此前會提到鼓勵聯誼，絕對不是解決少子女化問題，而是在說完4大搶救政策方向後，連帶提到高度發展國家常面臨需要更多接觸、互動機會。

邱泰源說，中華民國醫師公會全國聯合會與會計師、牙醫師、中醫師公會全聯會、全國律師聯合會、全國建築師公會等「六師」定期聚會，共同參與國家政策外，也從事許多如捐血等公益活動，所以他才會說聯誼活動也可以考慮。

他強調，聯誼「只是一個活動」，要解決少子女化還是要從整體面著手，包括更多男性參與照顧、家庭價值觀改變等，只要有好的意見，都會採納並改善，少子女化需要各界一起努力。

另外，外傳內閣將改組，邱泰源被點名下台。他說，在國家發展上，把工作做好才是工作團隊所重視，其他都不在考慮範圍內，每天把該做的事情做好最重要；以衛福部來說，就是改善醫療環境，落實防疫、社福等，重點是達成總統賴清德的健康台灣願景。

聯誼 子女 邱泰源

延伸閱讀

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

衛福部狼醫平台上線！7名醫事人員供查詢 衛福部：考量納執業醫療機構

解決少子化…邱泰源聯誼說遭批 林靜儀緩頰指女性需要「神隊友」

因應少子女化 林靜儀：建立友善職場增加神隊友

相關新聞

國健署試管嬰兒擴大補助 第二胎比照第一胎也有十萬元，最快年底上路

晚婚晚育已成常態，為鼓勵國人生育，衛福部國健署自2021年7月1日起，實施擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，截至今年6...

高雄六旬男染類鼻疽身亡 未接觸汙水、汙泥但長期使用非自來水水源

楊柳颱風來襲，注意類鼻疽、鉤端螺旋體病等傳染病。衛福部疾管署今最新公布一例類鼻疽死亡個案，為一名高雄60多歲男性，8月2...

邱泰源提「辦聯誼」解決少子女化 婦團：搞錯重點

衛福部長邱泰源日前表示要「鼓勵多辦聯誼」來解決少子女化問題惹議，婦團批評搞錯重點，應是透過公共托育資源的建置、職場友善政...

台灣文學講座大馬續緣 楊双子、郭強生等4作家接力開講

文化部近年在海外推動台灣文學系列講座，深受讀者歡迎，8月中旬起持續在馬來西亞舉辦，由作家楊双子、洪愛珠、郭強生及平路接力...

狐臭汗臭傻傻分不清... 女子因體味斷送日本工作哀嘆「我不是不努力」

夏天流汗多，身處多處常會發出異味，不少人以為汗臭味，整形外科醫師吳文宏說，「很多人會把汗臭和狐臭混為一談。」事實上汗臭是...

醫院盼鬆綁資金來源 衛福部檢討監管機制

「未來會與財稅機關討論監管機制，增加社團法人醫院資金來源！」衛福部次長林靜儀13日於公聽會表示，由於法規鬆綁需要配合其他部會，目前衛福部會協助加強醫院媒合與沙盒試驗，讓社團法人能有其他資金來源。社團醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。