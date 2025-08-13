台1線嘉義水上段北上路面塌陷 警管制交通
台1線（275.4公里處）嘉義縣水上路段北上車道今天出現路面塌陷，警方據報前往管制交通，並通知公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段及水上鄉公所派員處理。
嘉義縣政府發布訊息，台1線北上275.4公里處出現路面塌陷，警方據報趕抵，發現路段北上內側一、二線車道中間、南下機車道均有凹陷及龜裂情形，員警先行封鎖路段禁止通行，目前尚留北上外車道、機車道及南下車道可通行，提醒用路人注意安全。
縣府表示，警方於下午1時24分據報路面出現塌陷，楊柳颱風來襲，嘉義縣下午才出現雨勢，路面塌陷是否因7月的風災及7月下旬致災性雨勢造成，需進一步開挖釐清；已通知公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段及水上鄉公所派員到場處理。
