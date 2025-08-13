台1線嘉義水上段北上路面塌陷 警管制交通

不少人退休後最大的嗜好，就是窩在沙發前看好幾個小時的電視，但最新一項長達逾12年的大型追蹤研究發現，長時間盯著電視恐怕傷的不只是眼睛！與每天看電視不到1小時的人相比，每天看5小時以上的人，失智症風險飆高44%、中風風險增加12%、罹患帕金森氏症的風險也多28%，顯示久坐看電視與大腦結構受損高度相關。

2025-08-13 15:50