茨城線10月23日停飛？虎航：依市場需求、旅客期待規畫布局

虎航每年夏季、冬季都會推出優惠航線機票，但有旅遊業者今在臉書發文指出，虎航茨城線將於10月23日後停飛，呼籲民眾把握今年8、9月出發的最後機會，引發民眾熱議。對此，虎航表示，將依市場需求及旅客對旅遊市場的期待，以最適妥的航線規畫為布局。

有旅遊業者今在官方臉書推廣虎航茨城線機票，內容指出，虎航茨城線將於10月23日後停飛，請把握最後機會，後續再修改內文成10月之後沒有茨城，但停飛消息引發民眾熱議。

對此，虎航表示，將依市場需求及旅客對旅遊市場的期待，以最適妥的航線規畫為布局。事實上，虎航茨城線一直都有，每季優惠票價也都有開賣，查看虎航官網也有相關消息，想前往茨城旅遊民眾不用太過憂心。

