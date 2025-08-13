鬆綁醫療社團法人？ 衛福部：難管理背後金流

立法院衛環委員會今天舉行醫療法修正案公聽會，探討將法人納入醫療社團法人社員可行性。衛福部表示，會研議政策可行性，但開放恐導致醫療社團法人過度營利侵蝕本業，也難以控管法人金流有無外資、中資。

相對於現行醫療法規定，法人不得為醫療社團法人的社員，國民黨立委盧縣一提出醫療法第49、50條修正草案，刪除「法人不得為醫療社團法人的社員」的條文，也規定法人充任董事，人數不得超過總名額1/3，並不得充任董事長。立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行公聽會，邀請產業界及學者專家與會討論相關議題。

衛福部次長林靜儀表示，營利性法人入主醫療社團法人後，容易透過關係企業進行高價租賃、採購、外包與售後租回等，可能讓醫療社團法人成為控股中心，進而侵蝕醫療本業資源。外資、中資可能藉由法人投資，變成醫療社團法人社員，主管機關需長期查核法人的股權變動交易，資金難以查核。

林靜儀指出，若中資、外資投資的法人成為醫療社團法人社員，甚至具有所有權，可能影響台灣的醫療產業、民眾就醫權，甚至造成民眾健康個資陷入風險。一旦開放，外國商會可能施加壓力，要求外國人得投資醫療社團法人。

員榮醫院總院長張克士表示，現行法人不得為醫療社團法人社員，阻礙醫療社團法人的良性發展，若有更彈性的資金挹注，有利提高醫護人員待遇，讓更多護理人員回歸職場，並解決關床與急診壅塞問題。

張克士表示，台灣的護國神山不只有科技業，醫療產業也聞名全球，未來兩個產業若要跨領域整合，勢必要鬆綁法規才能強強聯手。有關中資、外資疑慮，現行已有兩岸人民關係條例與投審會規定，亦可邀專家學者提供解決方案，呼籲政府鬆綁法令。

台灣醫療社團法人協會理事長黃靖媛表示，醫療社團法人要永續發展，但永續和穩健不是單純的損益平衡，還要因應天災、公衛需求，需要彈性的資金才能汰換設備、引進創新科技、培育人才等，呼籲支持修正醫療法第49、50條。

杏和聯合會計師事務所會計師陳文炯建議，有關醫療社團法人籌措醫療資金，產業發展署可給予租稅減免，或比照公司法條文，開放醫療業在有資金需求時，得發行公司債、募集低利的資金。

台灣私立醫院協會秘書長吳明彥表示，若顧忌中資、外資，可僅限登記在台灣的法人可以參與，並請投審會協助審查，技術性問題並不難。

陽明交通大學醫管所長黃心苑表示，雖然整體住院、門診市場都有成長，但社團法人醫院、私立醫院的占率下降，從2010年的18.6%降至2022年的15.2%。由於醫療環境高度管制、健保資源有限、新冠疫情後的新常態，建議可適度鬆綁法規、設置合理監管機制，能有助社團法人醫院、私立醫院轉型。

林靜儀最後表示，在修法之前，衛福部會協助可能試辦的沙盒，儘早媒合協助，加速可行的行政措施。資金導入部分，除了立委所提醫療法修正草案，衛福部會與財稅主管機關建立合作監管機制，另一邊的法規也要修正，才能同時達到開放與監管。

