聽新聞
0:00 / 0:00
心理健康不佳與事故傷害 國壽保戶年報揭國人健康兩大隱形殺手
國泰人壽今日發布「2025國泰人壽保戶健康年報」，揭露保戶健康議題。其中，心理健康不佳與事故傷害是隱形殺手，讓國人預期壽命少逾20年。
國壽表示，國人健康兩大隱憂是心理健康不佳與事故傷害。年報指出，青壯年（35至44歲）、青少年（15至19歲）是精神疾患住院發生率較高。而事故有四分之一是機車事故造成。
報告由國壽攜手國泰健康保險事業群與長庚大學等單位合作完成，分析保戶健檢、理賠與行動數據，呈現國人健康風險與改善建議。國壽副總林昭延表示，保戶健康年報不僅是一份數據報告，更是連結社會的健康圖譜。數據顯示，平均每日健走達5463步以上，住院率可下降5%；若達7500步，住院率則可降低25%，並可減少中風及心血管疾病等急性病風險。
國壽提醒，善用日常生活中的運動機會，培養穩定的健康習慣，能在降低醫療負擔的同時，延長健康壽命並提升生活品質。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言