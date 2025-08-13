心理健康不佳與事故傷害 國壽保戶年報揭國人健康兩大隱形殺手

國泰人壽今日發布「2025國泰人壽保戶健康年報」，揭露保戶健康議題。其中，心理健康不佳與事故傷害是隱形殺手，讓國人預期壽命少逾20年。

國壽表示，國人健康兩大隱憂是心理健康不佳與事故傷害。年報指出，青壯年（35至44歲）、青少年（15至19歲）是精神疾患住院發生率較高。而事故有四分之一是機車事故造成。

報告由國壽攜手國泰健康保險事業群與長庚大學等單位合作完成，分析保戶健檢、理賠與行動數據，呈現國人健康風險與改善建議。國壽副總林昭延表示，保戶健康年報不僅是一份數據報告，更是連結社會的健康圖譜。數據顯示，平均每日健走達5463步以上，住院率可下降5%；若達7500步，住院率則可降低25%，並可減少中風及心血管疾病等急性病風險。

國壽提醒，善用日常生活中的運動機會，培養穩定的健康習慣，能在降低醫療負擔的同時，延長健康壽命並提升生活品質。

商品推薦