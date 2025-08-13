黃斑部病變恐致失明 醫師籲長者視力異常及早就醫

一名80歲林姓長者近來走路常踢到東西甚至跌倒，家人呼喊也毫無反應，生活自理能力逐漸喪失，一度被懷疑罹患失智症。經就醫檢查後發現是白內障合併黃斑部病變。所幸在接受手術治療後，視力逐步恢復，還能騎腳踏車出門與鄰居交流，重拾生活與社交的樂趣。

醫師指出，黃斑部病變是台灣中老年人視力喪失的主要原因之一，尤其好發於50歲以上族群。黃斑部位於視網膜中央，負責辨識細節、閱讀、認人及觀看影像，一旦出現病變將嚴重影響生活品質。初期症狀多從單眼開始，可能表現為閱讀跳字、字體扭曲、中央視野模糊或出現黑點，但常被誤認為老花眼或視覺疲勞，延誤就醫時機。

土城醫院院長、國際知名視網膜專家賴旗俊提醒，尤其濕性老年性黃斑部病變惡化速度極快，若延誤治療超過2年，高達九成以上患者視力會惡化至0.05以下，甚至失明。除老化因素外，高度近視、三高慢性病、抽菸、長時間近距離用眼及使用3C產品等，都是黃斑部病變的危險因子。現代人習慣在昏暗環境滑手機，瞳孔放大會讓光線更容易直射黃斑部，造成慢性傷害；高度近視者因眼球結構改變，更容易誘發病變，呈現年輕化趨勢。

賴旗俊表示，黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，乾性約占八成，病程進展緩慢，目前無特效藥，只能透過改善生活習慣延緩惡化，如配戴太陽眼鏡防強光、戒菸、控制三高與補充抗氧化營養素等；濕性病變惡化快，主因為新生血管異常增生造成出血與水腫，需透過眼內玻璃體注射抗血管新生藥物治療。若符合健保給付標準，單眼最多可施打14劑，臨床顯示約八成患者連續注射三劑後，三個月內視力可改善，但若延誤治療，95%的濕性患者在2年內可能失明，因此及早診斷與介入至關重要。

賴旗俊建議，民眾可每天花10秒鐘進行簡易「單眼檢測」，只需睜一隻眼、閉一隻眼，觀察家中磁磚線條或阿姆斯勒方格表是否出現扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常。黃斑部是眼睛最精密且脆弱的區域，一旦嚴重受損便無法修復，也無法移植，視力一旦喪失將大幅影響自主能力與生活品質，唯有及早發現、即時治療，才能守住寶貴視力。 賴旗俊指出正常黃斑部的結構層次分明，中央呈現凹陷（圖左箭頭處），而黃斑部病變會因水腫造成結構模糊、隆起（圖右框線處）。圖／新北市立土城醫院提供 土城醫院院長賴旗俊指出，黃斑部病變是台灣中老年人視力喪失的主要原因之一，尤其好發於50歲以上族群。圖／新北市立土城醫院提供

