不是吃太多！錯誤用餐時間恐害你得糖尿病 醫建議主餐「這時吃」最好
根據2025年6月發表於國際期刊《eBiomedicine》的一項德國研究指出，吃飯時間的早晚，與身體的代謝能力及健康風險密切相關。尤其晚吃主餐、與生理時鐘不符的進食習慣，可能提高肥胖與糖尿病的風險。
耳鼻喉科及功能醫學醫師許嘉珊在臉書粉絲專頁「履行生活 許嘉珊醫師」分享這項研究，並提醒民眾注意「吃飯時間」對健康的潛在影響。這項研究針對89位健康雙胞胎進行觀察，記錄他們5天的飲食與睡眠作息，並進行葡萄糖耐受測試（OGTT）。
結果顯示：越早吃完當日一半熱量（即「熱量中點」越早），胰島素敏感性越高，表示身體控制血糖的能力越好。晚吃主餐者的空腹胰島素濃度、胰島素阻抗指數（IR）、BMI（身體質量指數）與腰圍皆偏高，反映代謝負擔增加。
研究也指出，人體存在「生理時鐘」（Chronotype），會影響一天中對食物的代謝效率。早上是代謝高峰期，晚上則進入休息與修復階段，此時若攝入大量食物，恐導致血糖控制不佳，長期可能演變為慢性疾病。
許嘉珊根據研究結果，提出5項實用建議：
早餐一定要吃，且應攝取足夠熱量（約佔全日30%）。
午餐作為主餐最合適，不建議將重心放在晚餐。
晚餐應提早，最好在晚上7點前結束。
避免宵夜，以減少身體負擔。
維持規律的作息與進食時間，幫助穩定代謝節律。
值得注意的是，生理時鐘具部分遺傳傾向，有些人天生偏好晚睡晚起。許嘉珊提醒，晚睡晚起族群不必過度焦慮，只要避免在預計休息前進食，並漸進式調整主餐時間，仍可改善代謝狀況、降低健康風險。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言