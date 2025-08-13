每天看電視達「這時數」 失智風險飆44%、中風機率也提高12%

不少人退休後最大的嗜好，就是窩在沙發前看好幾個小時的電視，但最新一項長達逾12年的大型追蹤研究發現，長時間盯著電視恐怕傷的不只是眼睛！與每天看電視不到1小時的人相比，每天看5小時以上的人，失智症風險飆高44%、中風風險增加12%、罹患帕金森氏症的風險也多28%，顯示久坐看電視與大腦結構受損高度相關。

Elsevier醫學資訊站在臉書指出，這項研究已於2024年刊登在《美國醫療指導醫學期刊》（Journal of the American Medical Directors Association），研究團隊分析了2006至2010年間參加英國生物資料庫的40萬7792名成年人，這些人在參與時並沒有失智症、中風或帕金森氏症，研究期間，參與者需自我回報每天看電視與使用電腦的時間，其中4萬多人於2014年接受腦部磁振造影（MRI），用以觀察腦部結構變化。

在平均12.6年的追蹤中，共出現5,227例失智症、6,822例中風以及2,308例帕金森氏症患者，結果顯示，電視看越久，風險越高；相較之下，電腦使用時間並未與上述疾病或腦部結構損傷呈現顯著關聯。研究還發現，長時間看電視者的大腦灰質體積及海馬迴體積明顯縮小，顯示大腦結構已受影響。

台大醫院新竹分院則提醒，想預防或延緩失智，第一步就是「多動腦」。根據《新英格蘭醫學雜誌》報導，規律進行認知活動，如閱讀、寫作、玩填字遊戲、下棋、打牌、參與討論或彈奏樂器，都能有效降低失智風險。

