每天看電視達「這時數」 失智風險飆44%、中風機率也提高12%

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人退休後最大的嗜好，就是窩在沙發前看好幾個小時的電視。圖／AI生成
不少人退休後最大的嗜好，就是窩在沙發前看好幾個小時的電視。圖／AI生成

不少人退休後最大的嗜好，就是窩在沙發前看好幾個小時的電視，但最新一項長達逾12年的大型追蹤研究發現，長時間盯著電視恐怕傷的不只是眼睛！與每天看電視不到1小時的人相比，每天看5小時以上的人，失智症風險飆高44%、中風風險增加12%、罹患帕金森氏症的風險也多28%，顯示久坐看電視與大腦結構受損高度相關。

Elsevier醫學資訊站在臉書指出，這項研究已於2024年刊登在《美國醫療指導醫學期刊》（Journal of the American Medical Directors Association），研究團隊分析了2006至2010年間參加英國生物資料庫的40萬7792名成年人，這些人在參與時並沒有失智症、中風或帕金森氏症，研究期間，參與者需自我回報每天看電視與使用電腦的時間，其中4萬多人於2014年接受腦部磁振造影（MRI），用以觀察腦部結構變化。

在平均12.6年的追蹤中，共出現5,227例失智症、6,822例中風以及2,308例帕金森氏症患者，結果顯示，電視看越久，風險越高；相較之下，電腦使用時間並未與上述疾病或腦部結構損傷呈現顯著關聯。研究還發現，長時間看電視者的大腦灰質體積及海馬迴體積明顯縮小，顯示大腦結構已受影響。

台大醫院新竹分院則提醒，想預防或延緩失智，第一步就是「多動腦」。根據《新英格蘭醫學雜誌》報導，規律進行認知活動，如閱讀、寫作、玩填字遊戲、下棋、打牌、參與討論或彈奏樂器，都能有效降低失智風險。

中風 失智症 帕金森氏症

相關新聞

國健署試管嬰兒擴大補助 第二胎比照第一胎也有十萬元，最快年底上路

晚婚晚育已成常態，為鼓勵國人生育，衛福部國健署自2021年7月1日起，實施擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，截至今年6...

高雄六旬男染類鼻疽身亡 未接觸汙水、汙泥但長期使用非自來水水源

楊柳颱風來襲，注意類鼻疽、鉤端螺旋體病等傳染病。衛福部疾管署今最新公布一例類鼻疽死亡個案，為一名高雄60多歲男性，8月2...

邱泰源提「辦聯誼」解決少子女化 婦團：搞錯重點

衛福部長邱泰源日前表示要「鼓勵多辦聯誼」來解決少子女化問題惹議，婦團批評搞錯重點，應是透過公共托育資源的建置、職場友善政...

台灣文學講座大馬續緣 楊双子、郭強生等4作家接力開講

文化部近年在海外推動台灣文學系列講座，深受讀者歡迎，8月中旬起持續在馬來西亞舉辦，由作家楊双子、洪愛珠、郭強生及平路接力...

狐臭汗臭傻傻分不清... 女子因體味斷送日本工作哀嘆「我不是不努力」

夏天流汗多，身處多處常會發出異味，不少人以為汗臭味，整形外科醫師吳文宏說，「很多人會把汗臭和狐臭混為一談。」事實上汗臭是...

醫院盼鬆綁資金來源 衛福部檢討監管機制

「未來會與財稅機關討論監管機制，增加社團法人醫院資金來源！」衛福部次長林靜儀13日於公聽會表示，由於法規鬆綁需要配合其他部會，目前衛福部會協助加強醫院媒合與沙盒試驗，讓社團法人能有其他資金來源。社團醫

