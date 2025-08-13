35歲男天天嗑排骨便當…竟確診大腸癌末期 醫揭關鍵原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
便當示意圖。圖／Ingimage
大腸癌是台灣的高發生率癌症，營養功能醫師劉博仁分享，曾有一名35歲男子，幾乎每天都吃排骨便當，蔬果攝取極少，某天因血便就醫，竟確診為末期大腸癌。

劉博仁在節目《小宇宙大爆發》中透露，該男子是典型上班族縮影，平常愛吃排骨便當，便當內蔬菜稀少，且經常加班、久坐，休閒時還會和朋友聚餐吃燒烤，有一次男子出現血便，本以為只是痔瘡，不以為意，直到兩個月後，朋友提醒他臉色蒼白才就醫，結果發現癌細胞已轉移至肝臟，屬於末期。

男子難以置信，認為身邊朋友飲食習慣差不多，為何只有自己中鏢？劉博仁解釋，有可能是在癌細胞形成時，免疫力正好低下，使得腫瘤有機可乘，因此，除了改善飲食，更要重視日常保養，別久坐、要規律運動。

他補充，澳洲研究顯示，坐一小時對健康的危害相當於抽一根菸，久坐會讓下半身血液循環變慢，骨盆腔、腹腔靜脈容易擴張，乳酸堆積，進而刺激癌細胞；同時，長時間缺乏活動也會讓自由基與發炎指數升高，這些因素都與癌症發生有關。

排骨 便當 醫師 癌細胞 大腸癌

