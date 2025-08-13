35歲男天天嗑排骨便當…竟確診大腸癌末期 醫揭關鍵原因
大腸癌是台灣的高發生率癌症，營養功能醫師劉博仁分享，曾有一名35歲男子，幾乎每天都吃排骨便當，蔬果攝取極少，某天因血便就醫，竟確診為末期大腸癌。
劉博仁在節目《小宇宙大爆發》中透露，該男子是典型上班族縮影，平常愛吃排骨便當，便當內蔬菜稀少，且經常加班、久坐，休閒時還會和朋友聚餐吃燒烤，有一次男子出現血便，本以為只是痔瘡，不以為意，直到兩個月後，朋友提醒他臉色蒼白才就醫，結果發現癌細胞已轉移至肝臟，屬於末期。
男子難以置信，認為身邊朋友飲食習慣差不多，為何只有自己中鏢？劉博仁解釋，有可能是在癌細胞形成時，免疫力正好低下，使得腫瘤有機可乘，因此，除了改善飲食，更要重視日常保養，別久坐、要規律運動。
他補充，澳洲研究顯示，坐一小時對健康的危害相當於抽一根菸，久坐會讓下半身血液循環變慢，骨盆腔、腹腔靜脈容易擴張，乳酸堆積，進而刺激癌細胞；同時，長時間缺乏活動也會讓自由基與發炎指數升高，這些因素都與癌症發生有關。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言