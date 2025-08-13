癌篩救3.4萬人 林口長庚、萬芳、 嘉基、中美、陽明及四季台安獲表揚

癌症連續43年蟬聯國人十大死因第一位，癌症篩檢有助早期發現，降低癌症威脅，國健署今天公布，全台200多家癌症防治醫療院所合作去年篩出3萬4548名癌前病變及癌症個案，林口長庚、萬芳醫院、嘉義基督教醫院、中美醫院、陽明醫院及四季台安醫院榮獲典範獎，還有17位推動癌症篩檢醫療人員獲選防癌尖兵獎。

衛福部國健署長沈靜芬表示，政府提出「健康台灣」願景，其中一個關鍵目標是在2030年，將癌症的標準化死亡率降低三分之一，重要策略即落實癌症的早期篩檢與診斷。癌症篩檢已從過去「四癌」擴大為「五癌」，並加入了HPV（人類乳突病毒）的檢驗，明年胃癌篩檢也將正式上路。

沈靜芬說，國健署持續攜手200多家醫療院所共同推動癌症防治計畫，鼓勵民眾進行癌症篩檢，及早發現與治療。113年提供了261萬人次癌症篩檢服務，占全國癌症篩檢總量近6成，篩檢出2萬6756名癌前病變與7792名癌症個案數，幫助了3萬4548名個人及家庭。

「要如何讓民眾接受篩檢」是很重要的關卡，國軍高雄總醫院醫療部主任李柏群表示，民眾常以「太忙了，下次再說」、「不用了，我已經檢查過了」、「身體沒有不舒服」為由，不想甚至懶得接受檢查，但是癌症預防和早期發現是關鍵，可以有效降低罹癌風險並提高存活率。

為鼓勵過去一年來各家癌症防治醫療院所的努力與付出，國健署於今天舉辦「癌症防治績優醫療院所」表揚典禮，共有53家醫療院所獲此殊榮，肯定癌症防治指標與成果。其中，林口長庚醫院、台北市立萬芳醫院、嘉義基督教醫院、中美醫院、陽明醫院及四季台安醫院等6家醫院榮獲典範獎。

「防癌尖兵評選活動」評選出17位優秀的醫療人員，彰化基督教醫院一般放射科主任吳文沛表示，醫院導入了AI人工智慧輔助判讀系統，不僅能大量降低放射科醫師的工作量，更能快速產出判讀結果，民眾在檢查後能立即得知初步結果。若發現異常，當天直接門診，縮短了等待報告的焦慮與就醫流程。

商品推薦