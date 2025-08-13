踩到鞋子一跌腳掌骨折 醫用這招助她3天正常行走

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科醫師陳音翰。圖/長安醫院提供
1名20多歲女性因不慎踩到父親放在玄關的鞋子跌倒，原以為只是輕微扭傷，未料隔天竟無法走路，就醫發現是左腳掌骨折。醫師以PRP增生療法，透過超音波導引技術精準注射至骨裂處，減緩疼痛並加速癒合，讓她恢復正常生活。

長安醫院復健科醫師陳音翰說，患者跌倒當下僅感覺輕微疼痛，自行冰敷並未立即就醫，卻沒想到隔天醒來腳部腫脹劇烈、幾乎無法站立，只好前往長安醫院求診。經X光檢查發現左腳第五蹠骨骨折，所幸僅有骨裂，只需副木固定，還不到需要手術的程度。

他說，第五蹠骨位於足部外側，是支撐與活動時極易受力的部位，經常因扭轉或跌倒而受傷。若骨裂未妥善處理，可能影響長期行走能力與生活品質。

考量患者年輕又熱愛登山健行等戶外活動，建議採用PRP增生療法，搭配超音波導引技術，將富含生長因子的高濃度血小板精準注射至骨裂處，促進骨細胞生長與分化，加速患處修復。

所幸患者在注射隔日疼痛感就明顯改善，雖然活動仍被副木侷限，但約會逛街、踏青健行都不是問題，3天後就恢復正常生活。

陳音翰說，PRP增生療法應用廣泛，不僅適合用於肌腱炎、運動傷害、關節退化等問題，近年也可用於骨裂的治療。每一次注射，都要搭配超音波導引，才能確保注射精準到患處，有效提高治療成效。

他提醒，足踝扭傷與骨裂初期症狀相似，若有嚴重腫脹、行走困難或持續疼痛等情況，務必盡快就醫，透過X光、超音波等檢查確認傷勢，對症下藥以免延誤治療。

