快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

BMI數值高≠肥胖？醫揭「真正健康指標」：這類人反而要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣用BMI（身體質量指數）來判斷自己是否過重，但家醫科醫師魏士航提醒，BMI雖方便，卻無法區分肌肉與脂肪，不能作為唯一健康評估標準。 示意圖／Ingimage
許多人習慣用BMI（身體質量指數）來判斷自己是否過重，但家醫科醫師魏士航提醒，BMI雖方便，卻無法區分肌肉與脂肪，不能作為唯一健康評估標準。 示意圖／Ingimage

許多人習慣用BMI（身體質量指數）來判斷自己是否過重，但家醫科醫師魏士航提醒，BMI雖方便，卻無法區分肌肉與脂肪，不能作為唯一健康評估標準。他指出，腰圍、體脂率與體能表現，才更能反映真實的健康狀況。

魏士航在臉書表示，BMI是用體重除以身高平方計算，依衛福部國民健康署定義，18.5~24屬健康體重，24~27為過重，27~30為輕度肥胖。然而，他曾遇過肌肉量充足的國軍弟兄，雖然BMI超過標準，實際上體能一流、身體狀況良好；反之，有些人BMI正常，但體脂率高、肌肉量低，健康風險反而更大

魏士航指出，除了BMI，還有三項指標更能反映健康狀況：

1. 腰圍與腰臀比：國民健康署建議成人腰圍男性應小於90公分、女性小於80公分，否則代表內臟脂肪偏高，增加代謝疾病風險。

2. 體脂率：透過生物電阻分析儀（InBody）等儀器測量，男性建議維持15%~25%，女性20%~30%。過高表示脂肪過多，過低則可能營養不良。

3. 體能表現：包括心肺耐力（跑步、快走）、肌力（伏地挺身、握力）與柔軟度，都能反映身體功能。

魏士航分享，他在海軍艦艇擔任醫官時，常見士官兵因長期接受重量訓練，BMI達27左右，但動作敏捷、體能出色；若僅看數字，這些人會被誤判為過重。

魏士航指出，近年國防部將現役官兵BMI合格標準從男性30、女性26，下調至男性26、女性24，意在鼓勵更健康的體態。不過他強調，制定體重或BMI目標時，必須考慮個人條件，不能忽略肌肉量與體能表現。

魏士航建議，控制體重的重點在於減少過多脂肪、維持或增加肌肉，而非單純追求BMI數字。均衡飲食、規律運動、充足睡眠，再加上合適的體脂率與腰圍目標，才能真正達到健康。

魏士航最後提醒正為BMI指數而苦惱的民眾，身體是否健康，不能只看體重或BMI，重要的是你有沒有足夠的肌肉、良好的心肺功能，以及適當的生活習慣。

BMI 肥胖

延伸閱讀

41歲女總裁自爆「害怕太有錢」！背後竟藏家族金錢秘密

「我愛上我的師父…」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

「天熱免消費也能吹冷氣」7-11門口公告爆紅 網友直呼暖心也憂衍生1現象

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

相關新聞

茨城線10月23日停飛？虎航：依市場需求、旅客期待規畫布局

虎航每年夏季、冬季都會推出優惠航線機票，但有旅遊業者今在臉書發文指出，虎航茨城線將於10月23日後停飛，呼籲民眾把握今年...

醫院盼鬆綁資金來源 衛福部檢討監管機制

「未來會與財稅機關討論監管機制，增加社團法人醫院資金來源！」衛福部次長林靜儀13日於公聽會表示，由於法規鬆綁需要配合其他部會，目前衛福部會協助加強醫院媒合與沙盒試驗，讓社團法人能有其他資金來源。社團醫

鼓勵聯誼挨批 邱泰源：解決少子女化整體面著手

衛福部長邱泰源回應少子女化議題時，一席「鼓勵聯誼」說法挨批劃錯重點。他今天說，解決少子女化是國家重要問題，正從減少育兒負...

每天看電視達「這時數」 失智風險飆44%、中風機率也提高12%

不少人退休後最大的嗜好，就是窩在沙發前看好幾個小時的電視，但最新一項長達逾12年的大型追蹤研究發現，長時間盯著電視恐怕傷的不只是眼睛！與每天看電視不到1小時的人相比，每天看5小時以上的人，失智症風險飆高44%、中風風險增加12%、罹患帕金森氏症的風險也多28%，顯示久坐看電視與大腦結構受損高度相關。

35歲男天天嗑排骨便當…竟確診大腸癌末期 醫揭關鍵原因

大腸癌是台灣的高發生率癌症，營養功能醫師劉博仁分享，曾有一名35歲男子，幾乎每天都吃排骨便當，蔬果攝取極少，某天因血便就醫，竟確診為末期大腸癌。

鬆綁醫療社團法人？ 衛福部：難管理背後金流

立法院衛環委員會今天舉行醫療法修正案公聽會，探討將法人納入醫療社團法人社員可行性。衛福部表示，會研議政策可行性，但開放恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。