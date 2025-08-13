BMI數值高≠肥胖？醫揭「真正健康指標」：這類人反而要小心

許多人習慣用BMI（身體質量指數）來判斷自己是否過重，但家醫科醫師魏士航提醒，BMI雖方便，卻無法區分肌肉與脂肪，不能作為唯一健康評估標準。他指出，腰圍、體脂率與體能表現，才更能反映真實的健康狀況。

魏士航在臉書表示，BMI是用體重除以身高平方計算，依衛福部國民健康署定義，18.5~24屬健康體重，24~27為過重，27~30為輕度肥胖。然而，他曾遇過肌肉量充足的國軍弟兄，雖然BMI超過標準，實際上體能一流、身體狀況良好；反之，有些人BMI正常，但體脂率高、肌肉量低，健康風險反而更大。

魏士航指出，除了BMI，還有三項指標更能反映健康狀況：

1. 腰圍與腰臀比：國民健康署建議成人腰圍男性應小於90公分、女性小於80公分，否則代表內臟脂肪偏高，增加代謝疾病風險。 2. 體脂率：透過生物電阻分析儀（InBody）等儀器測量，男性建議維持15%~25%，女性20%~30%。過高表示脂肪過多，過低則可能營養不良。 3. 體能表現：包括心肺耐力（跑步、快走）、肌力（伏地挺身、握力）與柔軟度，都能反映身體功能。

魏士航分享，他在海軍艦艇擔任醫官時，常見士官兵因長期接受重量訓練，BMI達27左右，但動作敏捷、體能出色；若僅看數字，這些人會被誤判為過重。

魏士航指出，近年國防部將現役官兵BMI合格標準從男性30、女性26，下調至男性26、女性24，意在鼓勵更健康的體態。不過他強調，制定體重或BMI目標時，必須考慮個人條件，不能忽略肌肉量與體能表現。

魏士航建議，控制體重的重點在於減少過多脂肪、維持或增加肌肉，而非單純追求BMI數字。均衡飲食、規律運動、充足睡眠，再加上合適的體脂率與腰圍目標，才能真正達到健康。

魏士航最後提醒正為BMI指數而苦惱的民眾，身體是否健康，不能只看體重或BMI，重要的是你有沒有足夠的肌肉、良好的心肺功能，以及適當的生活習慣。

商品推薦