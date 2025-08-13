快訊

衛福部狼醫平台上線！7名醫事人員供查詢 衛福部：考量納執業醫療機構

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部狼醫平台正式名稱為「醫事人員性別事件資訊專區」，目前除了醫師欄位外，也包括藥事人員、醫事檢驗人員、護理人員、助產人員、營養師，目前該平台已列出6名醫師、1名放射師。本報資料照片
近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，台灣醫療改革基金會呼籲成立平台供民眾查詢，衛福部長邱泰源今年一月公開承諾後，「狼醫平台」已於近日正式上線，目前已有6名狼醫可供查詢。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部狼醫平台正式名稱為「醫事人員性別事件資訊專區」，目前除了醫師欄位外，也包括藥事人員、醫事檢驗人員、護理人員、助產人員、營養師等。

劉玉菁說，若醫事人員涉及性侵等違反性平事件，並經判決確定後，相關違法的情形以列表的方式呈現，以透過此平台呈現，方便民眾查詢，目前先連結112年性平三法修法後的相關案件，至於修法前的案件，目前正與司法院協調，以進行判決書資料銜接。

劉玉菁指出，此「醫事人員性別事件資訊專區」主要是呈現違反性平的相關事件，並連結法院判決資資料，因此，正在進行司法訴訟程序的案件不會納入，目前該平台已列出6名醫師、1名放射師姓名、執業縣市及案件。

未來是否會加入執業的醫療機構名稱？劉玉菁說，由於執業醫療機構為動態的模式，醫師可能從A點異動到B點，但系統無法即時更新，反而有時間上的落差，因此，暫時沒有納入執業機構，而是以縣市別來呈現，衛福部將評估有沒有更好的做法，看看未來如何能就這一點來提供民眾資訊。「醫事人員性別事件資訊專區」

衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」：https://ma.mohw.gov.tw/Accessibility/VIOSearch/MASearchVIO

