近百團體支持跨性別人權 連署廢除換證需強制手術

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣伴侶權益推動聯盟發起「停止將強制手術作為性別變更的必要條件──還給跨性別者性別自主決定權」連署行動，要求行政部門立即回應人民訴求。記者葉冠妤／攝影
台灣伴侶權益推動聯盟發起「停止將強制手術作為性別變更的必要條件──還給跨性別者性別自主決定權」連署行動，要求行政部門立即回應人民訴求。記者葉冠妤／攝影

台灣伴侶權益推動聯盟發起「停止將強制手術作為性別變更的必要條件──還給跨性別者性別自主決定權」連署行動，獲近百團體、個人響應，要求內政部立即撤銷2008年函釋的強制手術規定。

內政部函釋規定，跨性別者若要變更證件上的性別，除提交精神科診斷證明，還必須提出摘除性器官與性腺的手術證明書。而據伴侶盟統計，近9成跨性別者無法完成性別變更，主因在於變更性別要件「手術證明」的高門檻。

伴盟指出，截至2025年6月底，至少有7起免強制手術即可變更性別的勝訴案例，分別由台北與高雄高等行政法院判決。法院明確指出內政部的手術要件違反憲法保障的比例原則、法律保留原則，並侵害當事人健康權、人格權與人性尊嚴。其中一案甚至一度聲請釋憲，儘管最終不受理，但大法官的意見書仍直指該函釋「有違憲之虞」。

伴盟律師團召集人許秀雯表示，內政部說要立法改革，卻無立法期程，行政機關本就有保障人權的義務，不該用立法作為推託藉口，內政部現在就可以變更違憲函釋。

「合法做自己，不須以身體代價換取法律承認！」她強調，法律並沒有明文規範性別變更的程序，政府本來就不該限制人民自主決定性別、登記性別變更的自由，呼籲內政部參照既有法院見解，撤銷2008年函釋，並透過行政命令提供變更性別登記的暫行措施，同時也呼籲行政院加速立法，提出官方版修正草案。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔說，2013年兩公約國家報告初次審查結論性意見便指出，包括跨性別者在內的多元性別認同者，仍遭受歧視跟排除，行政院性平處隨後也召開跨部會會議研商性別登記相關措施，但至今過了12年，行政權仍放任這份函釋違反兩公約施行法。

台大外文系教授張小虹說，台灣歷經政治轉型正義，國家向政治受難者道歉跟賠償，目前全世界已經有四分之一國家免術換證，也有不少國家開始針對曾受性別二元化迫害、被強制要求性別重置手術的人進行賠償、致歉，台灣有政治歷史與脈絡，更該深自反省。

台灣性別不明關懷協會理事長吳伊婷則秀出12年前製作的遊行標語「停止強制手術、禁止性騷擾、跨性別平等」。她說，跨性別社群爭取廢除強制手術政策長達12年，政府持續不作為，然而不是每個跨性別者都有12年可以等，有人終其一生一生都在等國家尊重其性別認同，「內政部還要我們等多久？」

伴盟秘書長簡至潔表示，這份連署匯聚來自人權、性別、法律、醫療、教育、勞動、性產業工作者等多元領域的團體與行動者，並獲多位法學、社會學、醫學、社工界及宗教界領袖共同發起，跨界展現了社會各界對「廢除強制手術」的高度共識，要求行政部門立即回應人民訴求。

手術 跨性別 內政部

