第49屆金鼎獎公布入圍名單 聯經「未完的旅程」入圍非文學圖書獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部公布第49屆金鼎獎入圍名單，本屆金鼎獎共計1386件報名，歷經初審及複審後，共有106件作品入圍，預計於8月底公布得獎名單，並於9月下旬辦理頒獎典禮。圖／文化部提供
文化部今（13）日公布第49屆金鼎獎入圍名單，本屆金鼎獎共計1386件報名，歷經初審及複審後，共有106件作品入圍，預計於8月底公布得獎名單，並於9月下旬辦理頒獎典禮。聯經出版社也以蔡惠萍的「未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」入圍「非文學圖書獎」。

評審團表示，本屆文學圖書類入圍作品從文學角度重新詮釋歷史與日常生活的片段，探討記憶與敘事之間的真實與虛構；圖書編輯類入圍作品展現專業水準，讓人看見編輯在一本書形成的過程中所扮演的角色；在非文學圖書部分，入圍作品涵蓋歷史記憶、社會議題等多元主題，展現出作者與編輯回應社會的創意與用心。

至於兒童及少年圖書類作品呈現出當代作家對台灣生活的多元觀察，讓小讀者能透過閱讀深入思考在地文化；圖書插畫入圍作品在不同主題下，展現豐富多元的藝術風格與創作能量；圖書翻譯入圍作品橫跨多語種，翻譯流暢、可讀性高，為台灣文化內容撘建通往世界的橋樑。

雜誌類方面，入圍兒童及少年雜誌類作品，讓兒少讀者帶著好奇心從童年出發，藉由文學滋養開啟與世界的對話；財經時事類入圍雜誌文章皆具深度，立足本土關懷國際趨勢；學習類入圍雜誌善於引導讀者，在趣味中獲得知識並達到學習效果。

主編獎入圍作品在時事、藝術或財經報導上展現出高度原創性；人文藝術類雜誌反映時代精神，兼顧美感與可讀性；設計獎入圍作品在視覺呈現上打破框架、創意十足；專題報導則展現深度調查與社會關懷的結合；專欄寫作作品則具備書寫類型的多樣性、獨特性與深度；生活類獎入圍作品的人文報導與視覺設計令人印象深刻，兼具資訊傳遞與閱讀美感體驗。

●完整得獎名單請看金鼎獎官方網站

文學 金鼎獎

