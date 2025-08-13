AI助攻揪鈣化點 防癌尖兵提升乳癌篩檢效能
AI成各領域神助攻，對彰基一般放射科主任吳文沛亦如此，每天判讀無數影像難免疏漏，他透過AI開啟乳癌篩檢新視野，避免錯放任何微小鈣化點，接住每個勇敢篩檢者。
癌症蟬連多年10大死因之首，衛生福利部國民健康署攜手200多家癌症防治醫療院所，共同推動癌症篩檢工作。光是去年就提供261萬人次的癌症篩檢服務，占全國癌症篩檢總量近6成，篩檢出2萬6756名癌前病變與7792名癌症個案數，及早發現與治療，成功搶救3萬4548名個人及其家庭。
國健署今天舉行114年癌症防治績優醫療院所表揚典禮，包含6家醫院榮獲癌症防治績優醫療院所典範獎，及17名推動癌症篩檢醫療人員獲選防癌尖兵獎，彰化基督教醫院一般放射科主任吳文沛就在表揚名單中，他因勇於創新、積極布局人工智慧（AI）技術於臨床實務而獲獎。
吳文沛透過AI好夥伴，開啟乳癌篩檢新視野，幫助醫療團隊發現早期乳癌，特別針對微小鈣化點，尤其是40歲以下年輕型個案，在過去當有較年輕女性在常規乳房攝影檢查，發現疑似早期乳癌跡象的微小鈣化點，評估是極具挑戰的工作，完全依賴放射科醫師經驗和專業判斷。
AI透過分析成千上萬影像，學會辨識有微小癌症的存在特徵，因為有了可以處理大量數據的AI加入，吳文沛的放射科醫療團隊減少遺漏的風險，並迅速提供篩檢結果，更多乳房第0期患者被及早發現，早期治療，預後通常非常好。
除提升乳癌篩檢效能外，吳文沛也著力於優化診斷流程，致力提升整體醫療效率與準確性。他說，堅信教育是防癌最前線，積極推動區域醫院教育，鼓勵跨科別團隊交流合作，建立品質管制共識。他扮演的不只是醫師，更是推動防癌意識與提升篩檢品質的推手，守護更多生命與希望。
國健署長沈靜芬提醒，癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，只能透過癌症篩檢才能有效預防；呼籲只要符合資格的民眾，都可接受免費的定期癌症篩檢，民眾可利用「健保快易通」APP查詢前次檢查時間，確認是否符合篩檢資格，落實定期篩檢以保健康。
