快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

AI助攻揪鈣化點 防癌尖兵提升乳癌篩檢效能

中央社／ 台北13日電

AI成各領域神助攻，對彰基一般放射科主任吳文沛亦如此，每天判讀無數影像難免疏漏，他透過AI開啟乳癌篩檢新視野，避免錯放任何微小鈣化點，接住每個勇敢篩檢者。

癌症蟬連多年10大死因之首，衛生福利部國民健康署攜手200多家癌症防治醫療院所，共同推動癌症篩檢工作。光是去年就提供261萬人次的癌症篩檢服務，占全國癌症篩檢總量近6成，篩檢出2萬6756名癌前病變與7792名癌症個案數，及早發現與治療，成功搶救3萬4548名個人及其家庭。

國健署今天舉行114年癌症防治績優醫療院所表揚典禮，包含6家醫院榮獲癌症防治績優醫療院所典範獎，及17名推動癌症篩檢醫療人員獲選防癌尖兵獎，彰化基督教醫院一般放射科主任吳文沛就在表揚名單中，他因勇於創新、積極布局人工智慧（AI）技術於臨床實務而獲獎。

吳文沛透過AI好夥伴，開啟乳癌篩檢新視野，幫助醫療團隊發現早期乳癌，特別針對微小鈣化點，尤其是40歲以下年輕型個案，在過去當有較年輕女性在常規乳房攝影檢查，發現疑似早期乳癌跡象的微小鈣化點，評估是極具挑戰的工作，完全依賴放射科醫師經驗和專業判斷。

AI透過分析成千上萬影像，學會辨識有微小癌症的存在特徵，因為有了可以處理大量數據的AI加入，吳文沛的放射科醫療團隊減少遺漏的風險，並迅速提供篩檢結果，更多乳房第0期患者被及早發現，早期治療，預後通常非常好。

除提升乳癌篩檢效能外，吳文沛也著力於優化診斷流程，致力提升整體醫療效率與準確性。他說，堅信教育是防癌最前線，積極推動區域醫院教育，鼓勵跨科別團隊交流合作，建立品質管制共識。他扮演的不只是醫師，更是推動防癌意識與提升篩檢品質的推手，守護更多生命與希望。

國健署長沈靜芬提醒，癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，只能透過癌症篩檢才能有效預防；呼籲只要符合資格的民眾，都可接受免費的定期癌症篩檢，民眾可利用「健保快易通」APP查詢前次檢查時間，確認是否符合篩檢資格，落實定期篩檢以保健康。

癌症 乳癌 團隊

延伸閱讀

高雄嬤乳癌痊癒後16年...閃到腰竟發現復發 三大指標不能輕忽

周佳正過世！名醫張金堅悼念：勿忘他最後身影「是為了乳癌風塵僕僕」

不只雕塑身材 肌力訓練有助女性降低乳癌風險及改善病情

乳癌名醫遭撞死...醫師公會將發文交部 籲：公車加裝警示系統

相關新聞

吃罐頭更補鈣！鯖魚營養全方位 專家建議「瘦身4吃法」湯汁也別浪費

近年來，鯖魚罐頭成為備受關注的健康食材，不僅方便保存與料理，更富含多種對健康有益的營養素。

全國豬荒！宜蘭肉品市場創下每公斤120.23元拍賣歷史天價

全國豬荒引爆供需失衡，農業部要求各縣市肉品市場今天統一休市，消息一出引發肉商擔心搶豬。宜蘭肉品市場昨天創下每公斤拍賣12...

癌篩救3.4萬人 林口長庚、萬芳、 嘉基、中美、陽明及四季台安獲表揚

癌症連續43年蟬聯國人十大死因第一位，癌症篩檢有助早期發現，降低癌症威脅，國健署今天公布，全台200多家癌症防治醫療院所...

踩到鞋子一跌腳掌骨折 醫用這招助她3天正常行走

1名20多歲女性因不慎踩到父親放在玄關的鞋子跌倒，原以為只是輕微扭傷，未料隔天竟無法走路，就醫發現是左腳掌骨折。醫師以P...

衛福部狼醫平台上線！7名醫事人員供查詢 衛福部：考量納執業醫療機構

近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，台灣醫療改革基金會呼籲成立平台供民眾查詢，衛福部長邱泰源今年一月公開承諾後，「狼醫平台」...

近百團體支持跨性別人權 連署廢除換證需強制手術

台灣伴侶權益推動聯盟發起「停止將強制手術作為性別變更的必要條件──還給跨性別者性別自主決定權」連署行動，獲近百團體、個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。