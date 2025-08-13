吃罐頭更補鈣！鯖魚營養全方位 專家建議「瘦身4吃法」湯汁也別浪費

快訊

近年來，鯖魚罐頭成為備受關注的健康食材，不僅方便保存與料理，更富含多種對健康有益的營養素。根據「SyncHealth部落格」的文章，營養師佐藤久美分析，鯖魚罐頭在減肥飲食中具有多項優勢，關鍵在於其所含的EPA與DHA等成分，對脂肪燃燒與食慾控制有明顯助益。

鯖魚罐頭富含的EPA（Eicosapentaenoic Acid）與DHA（Docosahexaenoic Acid）是屬於「必需脂肪酸」的一種，需透過飲食獲取。這兩種成分對於減脂有兩大效果：

促進脂肪燃燒：研究顯示，EPA與DHA能促進將白色脂肪細胞轉化為類褐色脂肪細胞的「米色脂肪細胞」，這類細胞能分解脂肪並產熱，有助於減少體脂肪。

食慾控制：EPA與DHA可促進調節食慾的GLP-1荷爾蒙分泌，該荷爾蒙能放慢消化速度並刺激飽足感，進而減少過量進食。此外，GLP-1也有助於血糖控制，是糖尿病與減肥飲食的重要指標。

高蛋白、補鈣又補D 熱量與脂質偏高

除了減脂效果外，鯖魚罐頭也是減重期間的理想蛋白質來源。每100克水煮鯖魚罐頭含有約20.9克蛋白質，有助於維持肌肉量，提升基礎代謝率，打造易瘦體質。同時，與生鯖魚相比，罐頭中的骨頭已燉煮軟化，可整體食用，讓鈣質攝取量大幅提升。鯖魚罐頭每100克約含有260毫克鈣質，是生鯖魚的37倍，且同時富含有助鈣吸收的維生素D，對預防骨質疏鬆與維持骨骼健康也非常重要。

儘管鯖魚罐頭的營養成分對減肥有正面幫助，但其熱量與脂質確實偏高。以水煮型為例，每100克約含174大卡與10.7克脂肪，相比之下，同樣常見的水煮鮪魚罐頭僅含70大卡與0.7克脂肪。因此，即便EPA與DHA有助於脂肪代謝，仍建議控制攝取量，避免造成熱量攝取過剩，反而導致體重上升。

吃鯖魚罐頭瘦身正確吃法

鯖魚罐頭固然有多項營養優點，但並非減重速成法。科學上要減掉1公斤體脂肪，必須產生約7000大卡的熱量赤字，若每日攝取熱量能比消耗少約1000大卡，也需持續7天才能達成。因此，過度期待「一週爆瘦」是不切實際的，反而應以每月減重1～2公斤為目標，搭配飲食調整與運動，穩定減重才是長久之計。

為了更有效發揮鯖魚罐頭的減肥效果，營養師建議：

選擇水煮型：避免味噌或其他口味，因其熱量明顯較高。

連湯一起吃：湯汁中也含有EPA、DHA等營養，不建議浪費。

控制攝取頻率：建議每1～2天吃1罐（約100克）為宜。

早上吃比晚上好：研究發現，早上攝取魚油可提高EPA、DHA在血液中的濃度，且高脂餐於晚間攝取較易導致脂肪堆積。

脂肪 減肥 減重 體重 營養師

