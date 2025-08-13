全國豬荒！宜蘭肉品市場創下每公斤120.23元拍賣歷史天價

全國豬荒引爆供需失衡，農業部要求各縣市肉品市場今天統一休市，消息一出引發肉商擔心搶豬。宜蘭肉品市場昨天創下每公斤拍賣120.23元的歷史天價，而且宜蘭靠外需供應，已連續一周登上全國各地毛豬拍賣的當日最高價，如果缺豬情況不改善，豬價可能再向上攀升。

中南部接連暴雨淹水造成上千頭豬暴斃，市場嚴重缺豬，消費者大嘆就算有錢也買不到豬肉。宜蘭肉品市場6月起就已經實施周休3日沒有拍賣，農業部公布各縣市肉品市場今天休市，宜蘭再增1天休市，肉品市場周日、周一、周三及周四休市未屠宰，肉攤則是隔天休市不賣豬。

宜蘭毛豬在養頭數8年前有20萬隻，隨著經濟發展及環保意識抬頭，目前在養頭數僅剩5萬隻，六成仰賴外縣市供應，由於全國豬荒，宜蘭肉品市場最近為了調豬努力平衡供需，搞得焦頭爛額，以前拍賣豬價大約維持每公斤百元上下，南部7月風災水患，宜蘭豬價就下不來，最近3個月已飆漲20%。

宜蘭縣肉品市場表示，百年罕見大災，造成市場供需失調，尤其宜蘭依賴外部供應市場，自從上周8月5日以每公斤115.66元，創下全國各肉品市場當天拍賣最高價，接著有開市的8月6日、8日及9日，更分別以116.12元、119.26元及118.77元，連續一周登上當日拍賣的全國最高價。

昨天肉豬業者得知農業部公布今天休市，加上宜蘭肉品市場原訂明天也休市，連接兩天都休，業者擔心買不到豬，出現喊價「搶拍」效應，帶動12日每公斤拍賣飆上120.23元的宜蘭新天價，引發拍賣市場驚呼連連。

肉品市場強調，宜蘭內需不夠，經由北部濱海公路運豬進來，增加運途成本風險，所以會以鄰近花蓮、新北及桃園三縣市的前一天平均拍賣價，做為宜蘭毛豬起拍價，吸引豬農願意把毛豬供應宜蘭，避免競價，同時也保障供貨品質，由於百年大災造成市場波動，一時之間可能很難解決。 全國豬荒，宜蘭肉品市場已連續一星期創下全國各地毛豬拍賣的最高價，昨天更一舉衝破每公斤拍賣120.23元的宜蘭歷史天價，如果缺豬情況不改善，豬價可能再向上攀升。記者戴永華／攝影

