狼醫平台上線 公告判決確定者姓名科別執業縣市

就醫不再開盲盒，狼醫查詢「醫事人員性別事件資訊專區」上線，涵蓋醫師、藥師、檢驗等，公告姓名、科別、執業縣市與相關判決，但目前僅能查詢民國112年性平三法修正迄今公開資訊。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠今天接受中央社記者電訪指出，若這只是第1步，衛福部有義務公告更新進度與時間表，因為醫療性暴力往往涉及權勢關係，很難提告外，加上受害者可能還有壓力、創傷等，若只是把判決確定當作資訊揭露門檻，勢必會讓傷害加劇。

更何況司法訴訟根據性質、複雜度可能耗時多年，林雅惠表示，如果沒有設立公平揭露機制，尤其是性平調查確定、仍在司法審理階段案件，過去就曾發生尚未判決確定的狼醫對未成年下手案例。

她接著提到，再來就是改名、同名、跨科或跨縣市執業等資訊，至今沒有相關資料可查詢，近年就有1名違反醫學倫理與多名患者發生不當關係的醫師，調查確定後離開原任職醫院並改名，現在活躍於新北、桃園多家機構，「但在系統中無法查到」，明明這名醫師有懲戒記錄。

林雅惠以律師查詢平台為例，從改名、實際執業處等可辨識分身資訊全揭露，國外如美國、英國也都建立讓民眾可清楚辨識醫師身分系統；判決不是唯一認定有無違法醫療倫理的方式，其他包括行政程序、倫理審查、懲戒委員會等。

林雅惠直言，也不應限於性平事件，醫改會爬梳近年懲戒相關紀錄，很多狀況都嚴重傷害醫病信任關係，比方說盜刷健保卡、偽造病例、雇用密醫、使用未經核准療法技術等，國內外很多相關資訊平台不會限縮於性平事件。

她重申，站在醫改會角度，判決確定與懲戒決議書，依法本來就是應該要公開的紀錄，光靠這樣的資料絕對不足以捍衛民眾權益，應設置風險預防機制，才能避免狼醫在判決確定前再度為非作歹，否則恐導致人心惶惶，理想查詢平台除執業醫師基本資訊外，也應納入跨縣市執業、更名、證書編號、是否違反醫療倫理案件等資訊，才能真正保障民眾就醫權益。

狼醫事件頻傳，甚至不乏不孕症權威等名醫涉案。台灣醫療改革基金會疾呼成立平台供民眾查詢，在衛生福利部長邱泰源今年1月公開承諾後，民團數度質疑跳票，並強調若僅揭露「判決確定的性平案件」，並不足以保障病人安全。

衛福部醫事司長劉越萍曾回應民團訴求表示，預計8月下旬上線，初期將手動輸入判決紀錄等資訊，至於民團呼籲納入懲戒資料部分，因格式不一，會再研議。

近日「醫事人員性別事件資訊專區」已在醫事查詢系統中上線，除了醫師，另外也包括藥事人員、醫事檢驗人員、護理人員、助產人員、營養師等。

根據資訊專區說明，專區中所列涉及性別事件的醫事人員案件資訊，現階段以民國112年性平三法修正迄今，衛福部已整理公開資訊為主，後續將依裁判書系統等公開資訊介接進度更新。

