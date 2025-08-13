快訊

頭痛像被雷打 腦動脈瘤突破裂引發蜘蛛網膜下腔出血救回命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院放射診斷科醫師黃竣聖表示，團隊先於手術台上完成侵入性血管攝影，鎖。圖／豐原醫院提供
台中64歲林姓男子日前在家突然感到劇烈頭痛，「像被雷打到」，幾分鐘內倒地昏迷，家人送他到衛福部豐原醫院急診，醫療團隊隨即啟動腦中風及腦出血急救流程，經電腦斷層檢查顯示患者罹患蜘蛛網膜下腔出血，主因是顱內動脈瘤破裂，神經外科與放射診斷科啟動複合式手術室，救回他一命。

衛福部豐原醫院放射診斷科醫師黃竣聖表示，複合式手術室結合高階血管攝影系統與開刀房環境，讓外科醫師能在同一空間即時完成診斷與治療，縮短檢查與手術的時間差，還能透過精準3D影像定位提高手術安全性。

林姓患者到院時，團隊先在手術台上完成侵入性血管攝影，鎖定顱內1公分動脈瘤位置並評估血管結構，隨即做動脈瘤切除與血管修補，術後更能在手術台上即刻再次進行血管攝影，確認血流暢通且無殘餘病灶，減少等待造成的風險。

豐原醫院副院長張正一表示，蜘蛛網膜下腔出血是一種突發且致命性高的腦血管疾病，常因動脈瘤、或外傷等引起，典型症狀是突如其來、極度劇烈的頭痛，患者常形容為「此生最痛的頭痛」，可能伴隨噁心、嘔吐、頸部僵硬，甚至昏迷；他提醒，高血壓、抽菸、酗酒及家族有腦動脈瘤病史者，都是高危險族群，平時應定期健康檢查並控制血壓，若出現疑似症狀，切勿忍耐或自行休息，應立即就醫，並接受電腦斷層與必要的血管攝影檢查。

張正一說，林姓患者的成功搶救，展現複合式手術室在急重症腦血管治療的優勢，一次進入手術室即可完成診斷與治療，減少病人移動與延誤，透過高品質即時影像讓手術更精準、安全。

豐原醫院複合式手術室，能縮短檢查與手術的時間差，透過精準3D影像定位提高手術安全。圖／豐原醫院提供
手術 患者

