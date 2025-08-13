快訊

重粒子治胰臟癌 台北榮總、紐約大學強強聯手 將合作轉介病人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
紐約大學資深副校長暨全球策略中心主任（Senior Vice Chancellor and Head of Global Strategy ）Raghu Sundaram親自接待北榮團隊。圖／台北榮總提供　
台美醫療合作，強強聯手，台北榮總院長陳威明正率團拜會紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health），台北榮總今天宣布，雙方共同簽署正式的研究合約，將以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等合作。

紐約大學朗格尼醫學中心與台北榮總簽訂的研究合約，是該醫療體系第一份，也是該院唯一的海外合作備忘錄。陳威明與北榮副院長李偉強、重粒子治療科主任藍耿立，8月11日專程拜會紐約大學朗格尼醫學中心，現任院長，也是執行長的Robert I. Grossman與9月1日即將接任的 Alec Kimmelman教授親自接待，兩人皆於3月來過北榮。

陳威明與Alec Kimmelman共同簽署正式研究合約，以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等。陳威明表示，北榮將持續秉持卓越與創新精神，攜手國際夥伴，共同推動世界級的癌症照護與研究，邁向全球醫療新高度。

紐約大學朗格尼醫學中心教授Grossman在任18年間，將NYU Langone Health由地區型醫院蛻變為全美頂尖的整合型學術醫療體系，擁有7間住院中心、320多個門診據點、兩所免學費醫學院及龐大研究體系。

將於2025年9月1日接任該醫學中心CEO及醫學院院長的Kimmelman，本身也是放射腫瘤治療專家，兩位同時出席簽約儀式，展現紐約大學對合作的高度重視。

陳威明特別感謝觀禮的紐約大學董事辜仲立長期積極促成，自2023年起，安排紐約大學校長、朗格尼醫學中心院長及多位重量級專家先後來院參訪交流，並於今年3月，安排雙方簽署跨國合作備忘錄，促成本次赴美參訪行程。

此行除了簽約，也特別拜會「Stereotactic Body Radiation Therapy（SBRT）」計畫主任及消化道癌症疾病管理團隊共同召集人 Dr. Anand Mahadevan，參觀放射腫瘤部門，由國際知名教授Michael J. Zelefsky實地介紹相關先進設備，包括磁振直線加速器（MR-LINAC）等，隨後參訪該院2025年全美骨科領域排名第二的骨科部，由主任Joseph Zuckerman（2009美國骨科醫學會理事長）接待，同為骨科專家的陳威明並獲贈親筆簽名的骨科教科書。

北榮團體此行也拜會紐約大學，校長Linda G. Mills因行程不在紐約，特別請資深副校長暨全球策略中心主任（Senior Vice Chancellor and Head of Global Strategy ）Raghu Sundaram親自接待，雙方相談甚歡，希望能加強台北榮總與紐約大學在AI及智慧醫療等合作，延續2024年10月與Mills 校長參訪台北榮總建立的合作契機。

陳威明一行人前往紐約前，也於8月9日參訪NVIDIA總部、史丹佛大學醫學中心及技術授權辦公室（Office of Technology Licensing）。

史丹佛大學醫學中心隸屬於史丹佛大學，是醫學院的主要教學醫院，提供高品質臨床照護，也推動醫學教育與研究發展。史丹佛大學技術授權辦公室業務發展與策略行銷主管Ying-Li Chen，特別分享經驗。技術授權辦公室與校內研究人員、創業生態系及外部夥伴合作超過半世紀，推動史丹佛技術轉移與社會應用，並為研究與教育創造可自由運用的收益，進而擴展社會影響力，促進校方研究資源永續發展。

台北榮總於2023年5月啟用重粒子癌症治療中心，至今已治療近550位病人，其中胰臟癌個案達到三成，第一年追蹤存活率高達82.3%，顯示重粒子治療在高難度癌症上的潛力與成效。此次與紐約大學朗格尼醫學中心簽約，鞏固雙方合作基礎，也將共同開拓新的治療模式與臨床研究，提升台灣醫療在國際癌症治療領域的影響力。

台北榮總院長陳威明率團拜會紐約大學朗格尼醫學中心，與即將接任九月即將接任約大學朗格尼醫學中心執行長的Alec C. Kimmelman 教授簽署合作備忘錄，將以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等合作。圖／台北榮總提供　
台北榮總與紐約大學朗格尼醫學中心簽署合作備忘錄，現任院長，也是執行長的Robert I. Grossman與北榮院長陳威明合影。圖／台北榮總提供　
北榮團隊參訪NVIDIA總部，院長陳威明（中）、副院長李偉強（左）與重粒子治療科主任藍耿立。圖／台北榮總提供　
北榮團隊前往紐約前，也前參訪史丹佛大學醫學中心及技術授權辦公室（Office of Technology Licensing），由辦公室業務發展與策略行銷主管Ying-Li Chen，分享經驗。圖／台北榮總提供　
台北榮總與紐約大學朗格尼醫學中心簽署合作備忘錄，以胰臟癌治療為優先合作項目。北榮感謝紐約大學董事辜仲立的促成（右起），與Alec C. Kimmelman、Robert I. Grossman、北榮院長陳威明、副院長李偉強、重粒子治療科主任藍耿立合影。圖／台北榮總提供　
臺北榮總團隊參訪紐約大學，雙方骨科醫療團隊合影。圖／台北榮總提供　
台北榮總與紐約大學朗格尼醫學中心簽署合作備忘錄，以胰臟癌治療為優先合作項目，圖為北榮院長陳威明（右）與Alec C. Kimmelman教授（左）簽署後合影。圖／台北榮總提供　
北榮團隊參訪史丹佛大學醫學中心及技術授權辦公室（Office of Technology Licensing），與業務發展與策略行銷主管Ying-Li Chen合影。圖／台北榮總提供　
紐約 醫學中心 癌症治療

