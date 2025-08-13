長時間滑手機恐頸部椎間盤病變 醫提醒注意4狀況

暑假過後總會有不少年輕人因頸部疼痛就醫，且常是因暑假長時間姿勢不良玩手機。醫師提醒，近年頸椎椎間盤病變人數上升、年輕化，若有頸部合併肩膀或手臂疼痛等4狀況應就醫。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超透過新聞稿指出，衛福部健保署統計資料顯示，近年來頸椎椎間盤病變人數逐年上升，而且年齡不分老少，甚至呈現年輕化的趨勢。他以統計結果指出，這與電子產品的普及與重度使用有著密切的相關性，統計顯示，全球卻有超過1/3的人面臨持續3個月以上的頸部疼痛，嚴重影響生活。

頸部疼痛大部分是頸部肌肉扭傷引起的，也有一部分是頸椎結構退化所造成的症狀。鐘子超解釋，急性頸部疼痛通常由肌肉扭傷或肌腱損傷造成，可能源於落枕等外力衝擊或不當姿勢。輕微拉傷應在數天內可自癒。

若疼痛持續超過2週，為慢性頸部疼痛。鐘子超提醒，有4種情況需進一步檢查，包含頸部合併肩膀或手臂疼痛，可能因頸椎間盤突出或神經孔狹窄引起，症狀可能突然或逐漸惡化；姿勢不良造成疼痛，常由頸椎退化引起，會隨時間惡化。

鐘子超指出，若晨起或夜間疼痛，可能與頸椎關節退化有關，加上睡眠時姿勢不良或早起受寒，60歲以上的長者較常發生。第4種為合併肢體不適，如疼痛延伸至上臂並伴隨活動不便，需檢查頸椎脊髓神經是否受壓。

保養頸部，鐘子超說，首要避免不良姿勢，如頸部前屈超過20度、後仰超過5度或過度扭轉。他解釋，頸部承受來自頭部重量的受力約5公斤，但頭部前傾角度每增加15度，頸椎所承受壓力會隨之增加5到7公斤，低頭角度達60度時，頸椎所承壓力如1個小學4年級生坐在肩膀上。

也要避免頸、肩部長期固定姿勢。鐘子超說明，頸部肌肉若長期緊繃，會影響局部血液循環，導致肌肉容易疲勞。有些病患脖子後面更會形成「富貴包」或「頸部駝峰」，即是頸胸椎交界處由於頭部的重量壓迫，讓上背部脊椎骨過度彎曲，導致周遭軟組織肌肉和筋膜發炎、沾黏，最後增厚成大腫包。

再來是須養成固定的運動習慣，鐘子超指出，運動選擇以快走、游泳、跑步等全身性有氧運動為佳。且若頸部疼痛出現神經學症狀，如手腳無力、感覺喪失或持續疼痛伴隨食慾不振、體重減輕、噁心等，即應盡快就醫諮詢專科醫師。

