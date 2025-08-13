癌友易染重症 部桃：研究證實疫苗有助提升整體預後

衛福部桃園醫院表示，癌症病人因免疫力低下，特別容易受流感、新冠病毒及肺炎鏈球菌等病原體侵襲，一旦感染，更可能引發重症或致命併發症，呼籲癌友應及早接種相關疫苗，藉由簡單且安全的方式，有效降低住院與死亡風險。

部桃指出，癌症患者除了因疾病本身造成免疫功能下降，在接受免疫治療或放射線治療期間，免疫系統更容易受抑制，防禦力遠低於一般人。肺炎鏈球菌感染不僅會引發肺炎，還可能導致菌血症、腦膜炎等嚴重疾病；新冠病毒則可能造成急性呼吸窘迫，或全身性發炎反應，大幅提高死亡率。適時接種疫苗，不僅能降低癌症病人因肺炎住院的機會，更能顯著減少死亡風險。

桃園醫院感染科主任鄭健禹指出，許多人因年輕或自覺健康而忽略疫苗的重要性，但對正接受治療的癌症患者來說，免疫力相當脆弱，一旦感染，後果往往比一般人嚴重許多，甚至危及生命。

他提醒，疫苗接種是簡單、安全且有效的防護措施，副作用多半輕微，遠低於感染後的健康威脅，希望癌友們能與醫護人員討論，盡早安排接種，保護自己也讓家人安心。

放射腫瘤科醫師高永碩說明，研究已證實，接種疫苗有助於提升癌症患者的整體預後。政府針對癌症病人提供當季公費疫苗，包括肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗。桃園醫院也已將疫苗施打納入放射腫瘤科門診流程，讓醫師在看診時即可評估並安排接種，降低感染機會，確保防護不中斷。

癌症中心個案管理師徐湘澐表示，疾病管制署每年10月起，提供癌症患者公費接種流感及新冠疫苗，今年3月10日起，更針對一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤病友，以及器官移植的癌症患者，提供13價及23價肺炎鏈球菌疫苗兩劑公費接種（間隔8周）。

她呼籲癌友善用資源，可於門診與醫師討論接種時機，並在醫院注射室由護理師協助施打，流程方便又安全。桃園醫院提醒，癌症病人若能與醫療團隊密切配合，按時完成當季建議疫苗接種，便能大幅降低感染風險，守護治療品質與生活安全。對抗疾病的路上，預防永遠是最有力的防線。 部桃提醒患者與醫療團隊密切配合，找出最好的治療方法。圖／衛福部桃園醫院提供

