快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

醫開23顆藥治失眠惹議 台灣精神醫學會發聲明籲正確用藥

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
南部一名醫師開出1張「睡前服用23顆藥物」的處方惹爭議，台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，失眠診治要找對醫師看對病，至於鎮靜安眠藥能省就省、當用則用。示意圖／報系資料照
南部一名醫師開出1張「睡前服用23顆藥物」的處方惹爭議，台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，失眠診治要找對醫師看對病，至於鎮靜安眠藥能省就省、當用則用。示意圖／報系資料照

近日南部某醫師開出1張「睡前服用23顆藥物」的處方，還包含6種管制藥物，引發各界熱議。台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，若僅一味藉由高量強效藥物來治療睡眠障礙，但在認知行為上無法配合醫囑作生活環境以及壓力的調整，也很難有治療成效，甚至造成藥物依賴與不當使用。

台灣精神醫學會理事長王仁邦指出，此新聞事件雖為個案，但已呈現出台灣社會對睡眠障礙合理診療的高度需求，以及當前針對此病症的醫療不滿足。一直以來，睡眠障礙被認為是症狀而非疾病，是輕症而非重症，故常被病患、家屬以及醫藥專業輕忽。

王仁邦指出，隨著近代醫學的發展，顯現睡眠障礙是影響健康的重要因素之一，更與許多疾病，特別是精神心理疾患有密切關聯。睡眠障礙的肇因多元，看似單純的失眠背後，往往潛藏複雜的生理心理因素。因此若持續時間過長或已經明顯影響日常生活功能，應該就診專科評估治療。

王仁邦說，若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，也是病情改變的警訊，更應該和專科醫師合作，找出新的病因。精神醫學專科、神經內科專科及睡眠醫學專科等，均有進階的睡眠醫學專業養成課程，不僅提供適當的藥物治療，也會結合包括失眠認知行為心理治療等非藥物治療，有效且安全地處置睡眠障礙，使病患恢復身心健康。

王仁邦強調，更重要的是病患與家屬的正確認知與積極配合，找對醫師看對病，用對方法齊合作，必能合理安全地克服睡眠障礙，恢復身心健康，若僅一味希望藉由高量強效的藥物來治療睡眠障礙，但在認知行為上無法配合醫囑作生活環境以及壓力的調整，也很難有治療成效，甚至造成藥物依賴與不當使用的後果。

王仁邦表示，面對睡眠障礙，實應透過醫療專業與病患、家屬，一起想方設法，努力克服。若需服藥，也應先落實非藥物治療方式後，再使用「最低有效劑量」的藥物。此次的新聞事件，背後蘊含的是醫病雙方的共同困境，也指出從病患、家屬，到醫療專業，乃至醫藥衛生公共政策等都有值得努力之處。

台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，失眠診治要找對醫師看對病，至於鎮靜安眠藥能省就省、當用則用。圖／台灣精神醫學會提供
台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，失眠診治要找對醫師看對病，至於鎮靜安眠藥能省就省、當用則用。圖／台灣精神醫學會提供

睡眠 病患 失眠 醫學會

延伸閱讀

「睡前吞23顆藥」惹議 基層藥師轟：醫藥不分、用藥安全失靈

歐漢聲再婚傳婚變？與妻分居上下樓　經紀人回應：子虛烏有

枕頭不對可能誘發腦中風？百年寢具店老闆教你找到最好眠的黃金高度

新北失眠男頭塞票匭毀損票匭投票口 還企圖藏起罷免選票遭逮

相關新聞

吃罐頭更補鈣！鯖魚營養全方位 專家建議「瘦身4吃法」湯汁也別浪費

近年來，鯖魚罐頭成為備受關注的健康食材，不僅方便保存與料理，更富含多種對健康有益的營養素。

狼醫平台上線 公告判決確定者姓名科別執業縣市

就醫不再開盲盒，狼醫查詢「醫事人員性別事件資訊專區」上線，涵蓋醫師、藥師、檢驗等，公告姓名、科別、執業縣市與相關判決，但...

免費貼圖3款！超Q峮峮陪你到2026年、酷洛米接任務「終身免費用」

聯合新聞網《科技玩家》8月第2波限時LINE免費貼圖來囉！這次推薦「ModernGirl × 峮峮超Q日常」，不僅免費下載，還能用180天，另外，「酷洛米 × 旋轉甜不辣 巴庫也壞特典貼圖」過完指定任務，可永久使用。讀者可別錯過，趕緊下載囉。

全國豬荒！宜蘭肉品市場創下每公斤120.23元拍賣歷史天價

全國豬荒引爆供需失衡，農業部要求各縣市肉品市場今天統一休市，消息一出引發肉商擔心搶豬。宜蘭肉品市場昨天創下每公斤拍賣12...

頭痛像被雷打 腦動脈瘤突破裂引發蜘蛛網膜下腔出血救回命

台中64歲林姓男子日前在家突然感到劇烈頭痛，「像被雷打到」，幾分鐘內倒地昏迷，家人送他到衛福部豐原醫院急診，醫療團隊隨即...

重粒子治胰臟癌 台北榮總、紐約大學強強聯手 將合作轉介病人

台美醫療合作，強強聯手，台北榮總院長陳威明正率團拜會紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health），台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。