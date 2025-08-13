醫開23顆藥治失眠惹議 台灣精神醫學會發聲明籲正確用藥

近日南部某醫師開出1張「睡前服用23顆藥物」的處方，還包含6種管制藥物，引發各界熱議。台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，若僅一味藉由高量強效藥物來治療睡眠障礙，但在認知行為上無法配合醫囑作生活環境以及壓力的調整，也很難有治療成效，甚至造成藥物依賴與不當使用。

台灣精神醫學會理事長王仁邦指出，此新聞事件雖為個案，但已呈現出台灣社會對睡眠障礙合理診療的高度需求，以及當前針對此病症的醫療不滿足。一直以來，睡眠障礙被認為是症狀而非疾病，是輕症而非重症，故常被病患、家屬以及醫藥專業輕忽。

王仁邦指出，隨著近代醫學的發展，顯現睡眠障礙是影響健康的重要因素之一，更與許多疾病，特別是精神心理疾患有密切關聯。睡眠障礙的肇因多元，看似單純的失眠背後，往往潛藏複雜的生理心理因素。因此若持續時間過長或已經明顯影響日常生活功能，應該就診專科評估治療。

王仁邦說，若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，也是病情改變的警訊，更應該和專科醫師合作，找出新的病因。精神醫學專科、神經內科專科及睡眠醫學專科等，均有進階的睡眠醫學專業養成課程，不僅提供適當的藥物治療，也會結合包括失眠認知行為心理治療等非藥物治療，有效且安全地處置睡眠障礙，使病患恢復身心健康。

王仁邦強調，更重要的是病患與家屬的正確認知與積極配合，找對醫師看對病，用對方法齊合作，必能合理安全地克服睡眠障礙，恢復身心健康，若僅一味希望藉由高量強效的藥物來治療睡眠障礙，但在認知行為上無法配合醫囑作生活環境以及壓力的調整，也很難有治療成效，甚至造成藥物依賴與不當使用的後果。

王仁邦表示，面對睡眠障礙，實應透過醫療專業與病患、家屬，一起想方設法，努力克服。若需服藥，也應先落實非藥物治療方式後，再使用「最低有效劑量」的藥物。此次的新聞事件，背後蘊含的是醫病雙方的共同困境，也指出從病患、家屬，到醫療專業，乃至醫藥衛生公共政策等都有值得努力之處。 台灣精神醫學會也發聲明呼籲正確使用安眠藥，失眠診治要找對醫師看對病，至於鎮靜安眠藥能省就省、當用則用。圖／台灣精神醫學會提供

