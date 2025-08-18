媽媽圈熱搜救星、人氣高分推薦！中國醫藥大學博士媽咪親研的「全效舒緩霜」

從兒童台姐姐變身為新手媽咪的粟粟，近日收到空姐好友從美國買的一款修護霜，原本只是抱著嘗試的心情，沒想到全家大小的肌膚乾燥與敏弱狀況都獲得呵護與舒緩。

她更驚喜發現，這款修護霜竟是由博士媽媽與國際知名品牌「順天堂」攜手推出，不但在美國熱賣，也成為台灣媽媽圈們讚不絕口的愛用好物！

美國熱銷全效修護霜，深受台灣媽媽青睞。 圖／李清宇 提供

來自博士媽咪的用心研發，溫和安心，全家共享

這款「NUWONDER全效舒緩霜」，是由李嘉菱博士親自監製開發。她同時具備東西方植萃與芳香應用背景，長年致力於結合草本智慧與現代保養科技。

產品的起源來自她親身的育兒歷程 - 當時孩子還在幼兒階段，嘴唇周圍的肌膚不適，市售產品無法完全滿足需求，促使她整合專業所學，研發出適合嬌嫩肌膚日常使用的精油植粹配方。

李博士分享：「早在兩三千年前東方就有植物萃取芳香應用，每一種植物萃取的精油，其實也有寒熱溫涼的性味分類，要依照人體狀況做對應的調配，這正是黃帝內經的核心思維。」

NUWONDER全效修護霜能呵護寶寶嬌嫩的肌膚，全家大小都能一起用。 圖／李清宇 提供

在東方植粹X西方精油，完美的『乘法修護』

NUWONDER全效修護霜主打「一瓶多效、全家適用」， 相較於其他市售商品, 成分明顯高了好幾個檔次, 成分包括: 7重玻尿酸 - 能夠深度保濕，4重神經醯胺 - 幫助屏障肌膚，加上５大修復級精油 - 德國洋甘菊、永久花、岩玫瑰、橙花、真正薰衣草精油，調香滋潤，緊緻皮膚；另外還有黃芩、甘草、虎杖根、積雪草等植粹精華 - 溫和舒緩肌膚 ；搭配「抗氧化聖品」維他命Ｅ、穀胱胜肽，提升肌膚明亮度，並選用穩定性極高的美國白芒花籽油- 質地親膚、不黏膩。

NUWONDER全效修護霜含7重玻尿酸、 4重神經醯胺、５大修復級精油等天然成分。 圖／李清宇 提供

質地溫和，日常呵護，CP值超高的急救小黃管

這款修護霜質地柔潤，使用後不黏膩，適合日常保養使用。不僅適用於寶寶口唇周圍與小屁屁，也能作為手足保養、冬季乾燥部位滋養的萬用霜。

許多愛用者表示，它也是居家照護與旅行必備，無論是換季乾癢、手部乾、輕微脫屑，或是肌膚不適時的舒緩搭配，通通都能派上用場。從媽媽到寶寶、從長輩到青少年，全家人都能安心共用，是許多家庭回購率極高的保養修護霜之一。

有使用者長年腳跟乾燥龜裂，使用NUWONDER全效修護霜後修復開心。 圖／李嘉菱博士 提供

NUWONDER全效修護霜用途多元，臉部、身體、眼周等敏弱部位都能安心塗抹。 圖／李嘉菱博士 提供

傳承80年的中藥大廠，創新思維接軌國際

NUWONDER修護霜由台灣老字號中藥大廠「順天堂」負責製造。順天堂海外業務處協理薛文卿表示，順天堂已有八十年歷史，是中醫藥界的領頭羊，一直以「促進人們健康，提高生活品質」為宗旨。 因應國際客戶的需求，順天堂攜手擁有東方植粹與芳香應用專業背景翹楚的李博士，將東方智慧的草本與西方智慧的精油結合，乘法修護的起心動念, 開創中西合併的新方向。「好的產品會自己說話，我們在海內外市場都收到非常多正面回饋。」

李嘉菱博士與順天堂海外業務處協理薛文卿。 圖／李清宇 提供

NUWONDER是順天堂於2023年創立的海外新品牌，象徵著企業邁向國際化的里程碑。薛協理指出：「新品牌代表新思維，我們希望國外歐美人士理解天然植物珍貴奧妙的深層價值。真正享受和理解東方千年智慧的成果」

除了深耕海外市場，順天堂也將NUWONDER引進台灣，讓更多在地家庭親身體驗這款高品質修護產品。期望以良心製藥為本，結合創新思維，能夠為更多人帶來健康與幸福，這正是品牌八十年來始終如一的信念與承諾。