颱風楊柳來襲 高屏90條土石流潛勢溪流黃色警戒

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳來襲，農業部農村發展及水土保持署今天上午發布高屏地區90條土石流潛勢溪流黃色警戒，地方政府應勸告疏散避難。

農村水保署發布新聞稿指出，90條土石流黃色警戒範圍，分布於屏東縣霧台鄉、三地門鄉、來義鄉以及高雄市那瑪夏區、六龜區、桃源區、茂林區共7鄉（區）、35村（里）。

農村水保署同時發布3處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里、屏東縣來義鄉來義村、高雄市六龜區興龍里，地方政府應進行疏散避難勸告。

屏東縣 高雄市 土石流

