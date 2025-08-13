保健食品廣告看多反傷身？ 中醫傳授「三控三低」飲食護腎全攻略

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，中醫保護腎臟飲食要點主要掌握「三控三低」原則，包括「控蛋白」依腎功能階段調整蛋白質攝取，並建議應選擇雞蛋蛋白，魚肉如鯛魚、鱈魚等，豆腐、豆漿，白肉如雞肉等優質蛋白質。圖／123RF
台灣號稱是洗腎的王國，隨著腎臟疾病發生頻率逐年上升，引起各界關注。中醫師表示，發生腎臟疾病的原因，可能與飲食管控不當，以及過度濫用藥品與保健食品有關，若要維護腎臟健康須重新規畫「精準飲食類型」，減少腎臟負擔，並透過腎臟照顧調節生理機能平衡。

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，腎臟是人體重要的排泄與內環境的調節器官，因此腎臟的功能不只是排尿的處理器官，更是整體體內恆定的重要調節中心，包括參與代謝廢物排除、體液與電解質平衡、酸鹼平衡、血壓與造血等多重功能。

當腎臟負擔過高，甚至惡化形成慢性腎臟疾病時，身體會從五個面向產生疾病症狀，包括代謝廢物堆積產生的尿毒症症狀、水與鈉滯留產生的水腫與高血壓、電解質異常產生的高鉀血症、酸鹼失衡產生的代謝性酸中毒，以及造血功能受損產生的腎性貧血等症狀。

周宗翰分析，中醫理論的「腎」描述的是由腎臟象所主導的一個完整生理系統，在這系統中，跟現代醫學講的腎這個器官有部分相同概念的是「腎主氣化水液」，透過腎氣強化可以有效提升腎臟過濾及代謝機能。但若是自行錯誤使用藥材，將造成身體及腎臟過大的負擔，正確且精準使用藥物治療，才能有效提升腎功能。

中醫保護腎臟飲食要點主要掌握「三控三低」原則，包括「控蛋白」依腎功能階段調整蛋白質攝取；「控鈉」因低鈉飲食能避免水腫、高血壓；「控磷」為預防鈣磷代謝異常。另也需注意「低鉀」，特別是有高鉀風險者須嚴格控制；「低脂肪」以控制血脂異常；「低糖」針對合併糖尿病者須嚴格管控。

周宗翰解釋，控蛋白首選是攝取優質低蛋白來源，掌握控制總量及選擇高生物價蛋白大原則，可以選擇雞蛋蛋白，魚肉如鯛魚、鱈魚等，豆腐、豆漿，白肉如雞肉等，這類型蛋白質選擇除了高生物價、磷含量相對紅肉低外，對於腎臟代謝及消化機能是相對負擔小的選擇。但若已進入腎病範圍治療範圍則須嚴謹控管蛋白質總量。

另，低鉀蔬菜包括高麗菜、白菜、花椰菜、冬瓜、黃瓜、豆芽菜等，只要每100g鉀含量小於200mg都屬低鉀蔬菜，建議將蔬菜切片後，浸泡水中2小時，再用水煮，有助去除鉀離子。低磷、低鈉主食選擇以五穀及白米為主，現代麵食加工易過度使用添加劑，若以麵食為主食盡量水沖後或另鍋煮麵，而蘋果、葡萄、鳳梨、梨子、百香果、蔓越莓等都是不錯選擇。

至於，禁忌高鉀水果包括香蕉、奇異果、木瓜、芒果、橘子等，建議適量食用。有益腎臟的植物性食物與營養素，洋蔥屬於低鉀抗氧化、抗發炎，蒜頭有助代謝與抗菌，山藥可以滋養脾腎，蔓越莓汁可降低泌尿道感染風險，橄欖油、亞麻仁油富含 Omega-3可以抗發炎。

周宗翰說，民眾在攝取或烹調食物時，限鹽不等於無味，適度用香料或天然食材味道代替鹽品來增香調味更健康，適度水分攝取，非所有腎臟疾病患者都需限水，需依照尿量與水腫狀況調整即可。

近幾年中醫透過醫學研究證實，中藥對腎臟功能強化及恢復有正面幫助。周宗翰指出，用藥部分適度透過補氣、活血藥正確辯證搭配治療，可以有效強化腎絲球過濾能力，達到加強腎功能改善；針灸部分，臨床證實，足三里穴、三陰交穴、照海血、太衝穴介入治療都能加強腎臟功能，因此，無論是透過藥物還是針灸治療，可以有效強化臟腑氣血運作，藉以刺激末梢灌流來強化循環代謝能力。

