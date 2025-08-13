8月22日深夜11時鬼門開...購屋裝修搬家有民俗訣竅不可不知

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆鬼月將至，命理師楊登嵙分享該民俗月前後的購屋、搬家、動工的民俗觀念。圖／AI生成
農曆鬼月將至，命理師楊登嵙分享該民俗月前後的購屋、搬家、動工的民俗觀念。圖／AI生成

下周是8月22日晚間11時，即屬民俗信仰鬼門開的日子，命理師楊登嵙說，按照習俗，一般民眾不會在鬼月搬家、入宅、結婚、開市，不過農曆七月卻是民眾可議價的好時間，若民眾有需求，僅有一些民俗訣竅需留意，仍可安心買房、裝修。

命理師楊登嵙說，農曆七月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。但農曆七月卻是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆七月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，農曆七月反而是積極看屋的好時段，有機會爭取較大的價格空間，反而容易用低的價格買到理想的房子。

農曆七月購屋、裝修、買家電的民俗訣竅，分述如下：

一、七月購屋買房訣竅：

農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，連隻小貓貓上門都沒有，屋主、建商心裡可是很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月再找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。

二、七月動工裝修訣竅：

在農曆六月底購買房子，有一個訣竅，就是可以在農曆六月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示六月此時已經「動工」，就算七月繼續動工動土也沒有關係。

若是農曆七月下訂金購買房子，農曆七月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子正式「動工」。

三、七月購買家具家電訣竅：

由於七月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在七月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 房子 農曆七月

