遠傳凌晨傳電話不通 公司：VoLTE短暫異常已修復
遠傳電信今天凌晨傳出「電話不通、卻可以上網」的情況，遠傳證實並指出，語音系統VoLTE今晨發生短暫異常，工程人員目前已排除問題，用戶若仍無法使用，請重新開關機或開關飛航模式註冊網路，應可恢復語音VoLTE服務。
遠傳今天傳出電話不通災情，多名網友今天上午在遠傳臉書粉絲頁留言反映狀況，陸續指出「無法通話？打不出去，也不能接聽電話」、「打不出去怎麼做生意」、「想要打電話回家關心都無法」等。
對此，遠傳公告指出，語音系統VoLTE今天凌晨發生短暫異常，遠傳工程人員目前已排除問題，用戶若仍然無法使用，請重新開關機或開關飛航模式註冊網路，應可恢復語音VoLTE服務，此段時間上網服務未受到影響，維持正常運作。
遠傳表示，工程人員已於7點10分修復，用戶若還是無法撥打電話，請嘗試重新開機，或開關飛航模式，對於造成用戶不便，深感抱歉。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言