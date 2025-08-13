遠傳凌晨傳電話不通　公司：VoLTE短暫異常已修復

遠傳電信今天凌晨傳出「電話不通、卻可以上網」的情況，遠傳證實並指出，語音系統VoLTE今晨發生短暫異常，工程人員目前已排除問題，用戶若仍無法使用，請重新開關機或開關飛航模式註冊網路，應可恢復語音VoLTE服務。

遠傳今天傳出電話不通災情，多名網友今天上午在遠傳臉書粉絲頁留言反映狀況，陸續指出「無法通話？打不出去，也不能接聽電話」、「打不出去怎麼做生意」、「想要打電話回家關心都無法」等。

對此，遠傳公告指出，語音系統VoLTE今天凌晨發生短暫異常，遠傳工程人員目前已排除問題，用戶若仍然無法使用，請重新開關機或開關飛航模式註冊網路，應可恢復語音VoLTE服務，此段時間上網服務未受到影響，維持正常運作。

遠傳表示，工程人員已於7點10分修復，用戶若還是無法撥打電話，請嘗試重新開機，或開關飛航模式，對於造成用戶不便，深感抱歉。

