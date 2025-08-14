奇異果早晚吃功效大不同！營養師揭食用黃金時段 補充能量又好睡
根據日媒「Trilltrill」報導，奇異果不僅能當早餐水果，也能作為睡前點心，但你知道早晚吃的效果並不相同嗎？有營養師和保育員執照的小池三代子指出，根據個人的需求選擇食用的時間，能讓這顆小小水果的功能最大化。
奇異果的維生素C含量比檸檬、橘子還高，可增強免疫力、預防感冒與消除疲勞。同時因含有維生素E，具抗氧化作用，有助延緩細胞老化、維持肌膚健康，能防止自由基的傷害。
此外，奇異果富含水溶性膳食纖維（果膠），能改善腸道環境、促進排便。鉀含量充足，有助排出多餘的鈉、穩定血壓；還有含銅、鎂等礦物質，有益能量代謝與骨骼健康。
奇異果含有分解蛋白質的酵素，能幫助消化、減輕腸胃負擔，非常適合搭配早餐。早上吃奇異果，抗氧化成分能幫助抵抗紫外線與壓力帶來的傷害，提升免疫力為一整天充滿能量。
睡前吃奇異果，能幫助提升睡眠品質。奇異果含有製造血清素所需的色胺酸與維生素B6，而血清素是維持睡眠節奏的重要物質，適量攝取能幫助入睡。不過，若有胃酸過多或胃食道逆流的情況，睡前吃水果可能會增加不適，建議改在白天享用。依照自己的生活型態與健康需求調整食用的時間，才能讓奇異果的營養價值發揮到極致。
