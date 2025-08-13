健康你我他／癲癇症跟隨40年 學習獨立找幸福

沒有意外的生理過程，你我必定經歷生老病死，因為醫療儀器的日新月異，各種對抗新病毒、腫瘤、疫情等藥物的研發，造就國人的平均壽命愈來愈長，然而「長壽」好或不好，因人而異。

台灣步入高齡化社會是不爭的事實，加上少子化，於是你我不得不學習「獨立」，只是獨立往往需要許多條件的支撐，例如：身心健康、經濟自主、理財有道、社交能力佳等，於是不得不承認，我真的不夠獨立，「獨立」對我而言，真的是一門不好修的學分。

因為罹患癲癇症，雖然藥物還算控制穩定，然而偶爾還是會發作，此慢性病早已如影隨形跟著我40年，但卻始終很難駕馭它，發作的時候害怕別人會看見，有時又希望有人能夠看見。

「害怕」是因為擔心被「取笑」；「希望」是因為期待被「協助」。不管最後的結果如何，中間失去意識的那段過程，自己是無法「獨立」的，只能盡可能的要求自己「人格獨立」，每當身體有狀況時，適時的尋求協助但不依賴，「獨處」象徵著「獨立」而非「孤單」。

我有不少的興趣與嗜好，絕大多數的時候是自立自強的，只是再對照雷達圖，果真自己最缺乏的就是「獨立性」，但願我這隻腦神經小部分發達的「好奇海豚」，可以探索到更多新的事物與科技， 獨立看到更多的幸福與美好。

