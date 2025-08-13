快訊

不只除皺 肉毒桿菌素還能治肌肉痙攣

聯合報／ 蕭名彥╱台大醫院復健部醫師
注射肉毒桿菌素可減輕肌肉痙攣。圖／蕭名彥提供
許多人對肉毒桿菌素的印象，多停留在醫美除皺，但其實它也是治療「肌肉痙攣」的有效藥物，為不少患者帶來改善生活品質的希望。

肉毒桿菌素是一種神經毒素，可以阻斷神經與肌肉之間的訊號傳遞，達到肌肉放鬆的效果。臨床上常用來治療因中樞神經損傷導致的肌肉痙攣，例如腦中風、腦外傷、脊髓損傷、多發性硬化症、腦性麻痺及肌張力不全等疾病。

至於誰適合施打肉毒桿菌素？誰不適合施打？原則上只要關節活動無嚴重限制、仍保有部分肌力與主動動作者，有機會透過施打肉毒桿菌素來緩解痙攣，以改善功能。

不過，因潛在風險未明，有神經肌肉傳導異常者如重症肌無力者，或孕婦、哺乳期婦女，則不建議使用。

注射肉毒桿菌素時，醫師會針對痙攣的特定肌肉，進行多點施打。雖然注射點多，但通常僅是皮膚上的小針孔，只要保持清潔、避免感染即可。施打當天應避免熱療、電療，以減少出血與不適。

施打後，約2到4周需回診評估療效，依照狀況調整療程。藥效約可維持3至4個月，視病況每3到6個月可重複施打。不過，每位患者的狀況不同，建議與醫師共同擬定個別化治療計畫。

肉毒桿菌素能暫時鬆弛過度緊繃的肌肉，但若希望進一步增強治療、甚至維持功能進步，做好「復健訓練」就是關鍵。一般建議的三大復健方向：

1.伸展運動：注射後加強拉筋，有助降低肌張力。

2.肌力訓練：強化原本無法使用的肌肉，提高肢體控制力。

3.功能性訓練：根據個人日常生活需求，進行如走路、穿衣等動作的練習。

有些病人在治療前，因痙攣限制許多動作，一旦張力改善，就有機會透過復健，建立新的動作能力。搭配持續的訓練，有機會在藥效結束後仍保有部分進步成果。

使用肉毒桿菌素治療肌肉痙攣安全有效，但要發揮最大療效，必須配合適當的復健。建議病人與醫師及復健團隊密切合作，針對自身需求設定實際目標，才能讓每一次治療都達到最佳效果。

醫師 復健 腦中風 肉毒桿菌 腦性麻痺

