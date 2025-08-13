健康主題館／室內外溫差大 夏天吹出冷氣病

今年夏天高溫潮濕，大家紛紛開冷氣避暑，但常因室內與戶外的溫差太大，導致人體無法調適而引發「冷氣病」症狀。中醫師賴睿昕指出，為避免誘發冷氣病，經常出入冷氣房，或是長時間在冷氣房工作的人，建議可以喝薑茶、刮痧，或是使用具放鬆神經的精油組合，來緩解身體不適。

夏天好發冷氣病的機轉，賴睿昕說，由於戶外天氣炎熱，使得全身發熱，人體排汗的自我調溫機制因此啟動，經由汗水排掉體內累積的熱，但如果猛然進到冷氣房，原本張開的毛孔會因為冷氣而驟然閉鎖起來，引起血管神經不自主的收縮，也把本來應該散掉的熱關在體內，當人的體溫升高，就會讓人覺得很不舒服，進而引起冷氣病。

賴睿昕指出，輕微的冷氣病可能只是讓人覺得精神不濟、體溫微熱，很多人會以為自己發燒了，可是量體溫又是正常的，但就是感覺自己有微熱的疲累感，嚴重甚至會出現頭痛、頭暈與肩頸僵硬等症狀。

如何預防冷氣病？

1進入冷氣房時先戴口罩5分鐘，等適應溫度後再取下。

2準備一件薄外套或圍巾，避免冷氣和風扇直吹頭部，減少身體外露面積，降低受涼機會。

3在冷氣房中放一杯水以調節濕度，擦乳液保濕肌膚與適時眨眼來滋潤眼睛。

4定期清洗冷氣機濾網、排水管與電風扇，減少過敏原累積。

5多喝溫開水，不要再一直猛灌冰飲，尤其是含糖飲料，反而容易流失水分。

緩解冷氣病3方法

解方1：夏吃薑 喝薑茶

夏天可喝點薑茶來去除體內的寒氣。圖╱123RF

老一輩的人常說：「冬吃蘿蔔，夏吃薑」，賴睿昕解釋，因為冬天大家都喜歡吃熱食暖和，熱性食物吃太多會太過燥熱，所以冬天要吃蘿蔔去除燥熱；而夏天則因為天氣熱，大家吃了很多的西瓜、冬瓜等瓜果類，容易造成體內太寒涼，所以要吃溫熱的薑來去除體內的寒氣。

預防冷氣病也是同樣的道理，賴睿昕建議，經常出入冷氣房，或是長時間在冷氣房工作的人，可以喝點薑茶，薑茶的量不必很多，只要用2片薑片，加上300㏄的熱水，燜出一杯來飲用，一整天可以喝1到2杯，但如有喉嚨痛、咳嗽等感冒症狀時，就不能喝薑茶，喝了會使病情加重。

解方2：刮痧 排體熱毒素

刮痧可以散掉體內的熱氣與毒素。圖╱123RF

除了喝薑茶，也可以靠刮痧來散掉體內熱氣，賴睿昕表示，以中醫來說，刮痧是藉由皮下微血管擴張來散掉體內的熱和毒素，以西醫來說，體熱就是發炎，藉由刮痧可以把體內發炎的紅腫熱痛排放出來，刮痧的時候不必一定要刮到發紫發黑，只要刮到有點痧出來，就達到效果了。

解方3：精油 提神舒緩頭暈

精油提神醒腦，舒緩頭暈。圖╱123RF

針對冷氣病造成的頭暈腦脹，賴睿昕建議，可以使用一些具有提神醒腦、促進血液循環、放鬆神經的精油組合，例如薄荷、尤加利、甜橙各2滴，再加入薰衣草3滴，利用擴香、吸嗅瓶及溫熱敷的方式，可以提神醒腦、舒緩頭暈，並具有放鬆神經、減緩緊繃與焦躁等功效。

