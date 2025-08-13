聽新聞
0:00 / 0:00
塑膠禁用清單 130國支持
全球塑膠公約談判最後倒數，其中，爭議焦點之一的第三條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出的提案獲得一三○國支持；另有一二八國支持在條約中增設「健康專章」，正式將塑膠汙染列為重大健康議題。
在主席文本草案中，第三條針對「一次性、短壽命及含特定有害化學品的塑膠製品」提出禁用清單，各國需協商具體淘汰時程。依據瑞士與墨西哥的提案，全球將禁止生產與貿易一份列有害塑膠產品的清單，並強調須在全球層面採取一致行動，同時保留未來擴大禁令範圍的彈性。
在第五條「產品設計」部分，英國與智利的提案獲得一一一國支持，承認「再利用」在產品設計中的關鍵地位，並為設定再生料含量目標預留時間。然而，全球焚化爐替代聯盟（ＧＡＩＡ）指出，該提案仍有加強空間，必須設定強制性再利用目標，刪除「依國情與能力」等模糊條款，並明確將「再利用」置於「回收」之前。
此外，有一二八國支持在條約中增設「健康專章」，正式將塑膠汙染列為重大健康議題，並推動更多防範人體暴露的措施。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言