塑膠禁用清單 130國支持

全球塑膠公約談判最後倒數，其中，爭議焦點之一的第三條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出的提案獲得一三○國支持；另有一二八國支持在條約中增設「健康專章」，正式將塑膠汙染列為重大健康議題。

在主席文本草案中，第三條針對「一次性、短壽命及含特定有害化學品的塑膠製品」提出禁用清單，各國需協商具體淘汰時程。依據瑞士與墨西哥的提案，全球將禁止生產與貿易一份列有害塑膠產品的清單，並強調須在全球層面採取一致行動，同時保留未來擴大禁令範圍的彈性。

在第五條「產品設計」部分，英國與智利的提案獲得一一一國支持，承認「再利用」在產品設計中的關鍵地位，並為設定再生料含量目標預留時間。然而，全球焚化爐替代聯盟（ＧＡＩＡ）指出，該提案仍有加強空間，必須設定強制性再利用目標，刪除「依國情與能力」等模糊條款，並明確將「再利用」置於「回收」之前。

此外，有一二八國支持在條約中增設「健康專章」，正式將塑膠汙染列為重大健康議題，並推動更多防範人體暴露的措施。

