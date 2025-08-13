塑膠公約談判 第6條是關鍵

「全球塑膠公約」談判倒數，為力拚本屆完成條文，各工作小組連日開會磋商到深夜，但有關「塑膠減產」的關鍵條文仍陷於各方激烈角力。長期關注海廢汙染的澄洋環境顧問公司執行長顏寧直言，第六條是整部公約的「雄心天花板」，將決定條約是全面治理塑膠「全生命周期」，還是淪為單純的廢棄物管理架構。

顏寧指出，「全球塑膠公約」談判進入最後階段，各國代表對第六條有關塑膠供應與永續生產的規範仍存在重大分歧，該條的走向，將直接牽動第三條（塑膠產品）、第五條（產品設計）及第十一、十二條（財務與技術支援）等多項條文，甚至影響公約的整體範圍與治理格局，一旦遭削弱或刪除，將使上游控管條文失去實質作用。

顏寧分析，第六條爭議本質是「上游控管」與「下游管理」的根本路線之爭。太平洋小島國（ＰＳＩＤＳ）及部分拉美國家（如巴拿馬、秘魯、烏拉圭）主張條約必須涵蓋塑膠生產階段，否則將淪為單純的廢棄物管理公約，失去全生命周期治理意義；但伊朗、印度等國則認為，生產與供應屬於國家經濟自主範疇，不應受國際條約約束。

至於是否能在本輪拍板定案，顏寧坦言，仍存在不確定性。她說，現階段各國代表傾向先將立場與意見完整納入文本，即便無法立刻化解分歧，也能作為未來談判的基礎。

環境權保障基金會副執行長許博任說，公約中有關塑膠減產的條文仍陷入激烈拉鋸，產油國不僅對公約範疇持續提出異議，甚至建議刪除第六條的減產規定，並堅持以共識決方式表決；然而，多數國家傾向採多數決，雙方立場分歧顯著，最終談判結果仍充滿變數。

商品推薦