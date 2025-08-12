八方藝術節系列展 跨文化藝術家馮孝英《呼喚》登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
八方藝術節系列展，馮孝英帶著全新作品《呼喚CALLING》回到台灣。記者宋健生／攝影
在尼羅河三角洲的莎草田，知名畫家馮孝英看見沙漠裡長出孕育人類書寫歷史的植物，那股自然與文化交織的力量，深深烙印在她的創作之中。2025八方藝術節系列展，她帶著全新作品《呼喚CALLING》回到台灣，即日起至8月17日，在國立台灣美術館多媒體講堂外走廊展出。

旅居埃及數十年的馮孝英，作品承載了遷徙的記憶與女性的視角。主視覺《雲的召喚》裡，頭戴金冠羽毛的「戴勝鳥」飛臨畫面之上，象徵愛與智慧。

石榴與聖牛立於畫面中央，延伸古埃及神話中關於繁衍與守護的意象；倒置的金字塔、被牽引的雲朵，是對靈魂昇華的想像。畫面一隅，靜靜矗立的清真寺，則是她信仰的歸屬。

「每一塊地毯，都是部落記憶的編織。」在沙漠的寒夜中，它溫暖著家人，也見證了女性在家庭中的堅韌與愛。馮孝英說，她的畫不是異國風情的展示，而是文化記憶與靈魂回應的交響。

1980年代，馮孝英與埃及籍丈夫成婚，成為當地新住民。返台後，持續往返台灣與埃及，推動藝文交流，也長期關懷在台的中東新住民，讓「被照顧者成為照顧者」。

八方藝術節總策展人賴慕芬表示，本屆以「跨域、共融、地方連結」為主題，邀集來自不同文化背景的新住民與台灣藝術家，以當代藝術詮釋多元交融。馮孝英展覽結束後，還有美國新住民藝術家陳映潔與台灣藝術家袁之靜接續展出，展期至8月底。

八方藝術節總策展人賴慕芬(坐者)說，馮孝英(右2)作品承載了遷徙記憶與女性視角。記者宋健生／攝影
馮孝英的畫不是異國風情的展示，而是文化記憶與靈魂回應的交響。記者宋健生／攝影
