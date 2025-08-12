老農津貼支出續攀升 審計部要農業部改善

根據現行規定，年滿六十五歲且符合資格的老年農民領有老農津貼，不過根據審計部最新決算報告指出，去年農業部老農津貼支出，占整體農業單位預算已近四成，隨著津貼額度持續攀升，恐加重政府財政負擔；此外，未滿六十五歲的農保被保險人，提繳農民退休儲金的覆蓋率僅三成四，要求農業部改善。

對此，農業部表示，將視各職業間退休保障、政府財政經費等方向通盤檢討。農業部農民輔導司副司長陳怡任表示，有些農民沒有提繳農退儲金是因收入不穩定，已研擬提高政府提繳比例，不過還要先向政院報告，目前尚未定案。

為保障農民退休後生活，政府針對年滿六十五歲且參加農民健康保險年資合計十五年以上農民，發放老農津貼，其金額會隨著消費者物價指數，每四年調整一次，因此近十年來老農津貼發放人數雖下滑，不過老農津貼核發金額卻在上升。

農業部統計，去年核給人數約五十一點五五萬人、五○二點○四億元；相較前年的五十二點九三萬人、四八二點八六億元，呈現人數減少、金額上升的趨勢。

審計部也提到，截至去年底止，農民退休儲金提繳人數九點一萬人，約占六十五歲以下農保被保險人不到三成，等於絕大多數被保險人仍以老農津貼作為退休後經濟保障，顯有不足之虞，要農業部檢討。

