周邊血幹細胞移植 健保提高給付
去年全國約一三○○名血癌患者接受骨髓或周邊血幹細胞移植，每人健保花費平均一百多萬元。為了救治更多病人，健保署長石崇良表示，將從九月一日起，提高周邊血幹細胞移植健保給付，從目前千元增加至萬元，比照骨髓移植費用，增幅約十倍。
石崇良說，以往捐骨髓被稱為「抽龍骨」，從捐贈者取出骨髓幹細胞，過程疼痛，以致捐贈意願低落。目前可改用周邊血幹細胞，相對簡單，大幅提升捐贈數量。不過，現行健保對周邊血幹細胞移植的給付，比照捐血或輸血技術計價，包括抽血、分離、回輸，每次僅給付一千至兩千點。
日前健保共擬會通過調整方案，預計提高周邊血幹細胞移植的給付費用，比照骨髓移植，給付一至兩萬點，預估增加健保預算近一億元。石崇良表示，大幅調整給付金額，也希望讓更多血癌患者能接受移植治療。
石崇良指出，雖然健保提高給付骨髓、周邊血幹細胞移植費用，但捐贈者更為重要，若沒有人捐贈骨髓，所有一切都是零。
衛福部次長呂建德表示，父親生前罹患多發性骨髓瘤，當時也申請慈濟骨髓庫配對，雖然無法配對成功，不幸病逝，仍感謝慈濟一路協助。
血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，身為移植專科醫師，沒有骨髓什麼事都做不了，感謝慈濟作為推手。
