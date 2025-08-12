快訊

南部婦染兔熱病 感染源不明

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部疾管署副主任李佳琳說，此名兔熱病個案，為2022年以來首例本土兔熱病確定病例。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署副主任李佳琳說，此名兔熱病個案，為2022年以來首例本土兔熱病確定病例。記者沈能元／攝影

疾管署公布最新疫報，兩項疾病均與動物有關，一名南部七十多歲本國籍女性，七月出現發燒、寒顫、腹瀉，經血液培養的菌株透過全基因體定序鑑定，確診為罕見的「兔熱病」。五十多歲男性今年四月到中國大陸新疆旅遊，手摸羊馬，返國後發燒、寒顫，就醫證實感染布氏桿菌病。

疾管署於二○○七年將「兔熱病」納入第四類法定傳染病，至今累積確診三例。防疫醫師林詠青說，「兔熱病」為人畜共通傳染病，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠等，低劑量病毒即可致病，潛伏期通常為三至五天，流行地區包含北美洲、歐洲、亞洲及中東地區。

林詠青指出，該名個案原有慢性腎病、高血壓、糖尿病、肝炎等多重慢性病，七月中旬發燒、全身無力，隨後頻尿到診所就醫，但病情持續惡化，合併寒顫、腹瀉、排尿困難，緊急至醫院急診，經血液培養的菌株，顯示為「兔熱病」，若延誤治療，恐致肺炎、敗血症，致死率高達三至六成。

不過，該名個案於潛伏期並未出國，家裡並未飼養寵物，也無任何動物接觸史，目前仍須釐清感染源。

布氏桿菌病個案為五十多歲男性，今年四月至新疆旅遊，在某動物市集用手觸摸羊、馬，但當時沒有水可以洗手。返台時並無異狀，但七月突然發燒、寒顫，就醫鑑定為感染布氏桿菌，所幸投以抗生素，八月上旬出院返家。

疾管署發言人曾淑慧表示，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，主要動物宿主為牛、羊、豬、狗等，人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等，或食入受布氏桿菌汙染的食物或其製品，如未滅菌的生乳或起司所致，嚴重者可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統病變，未及時治療致死率達百分之二。

