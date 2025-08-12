快訊

慈濟骨髓資料庫 成功配對7千例

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
來自越南的白仲登輝（左），昨緊抱感謝捐髓者楊先生（右）讓他有新的人生。圖／花蓮慈濟醫院提供
來自越南的白仲登輝（左），昨緊抱感謝捐髓者楊先生（右）讓他有新的人生。圖／花蓮慈濟醫院提供

據統計，親屬間捐贈骨髓的意願僅約五至六成，非親屬間捐贈難度更高，慈濟於一九九三年建立骨髓資料庫，日前完成第七千例非親屬造血幹細胞捐贈，儘管不認識受贈者，但仍有眾多陌生人發揮大愛，讓七千個家庭重拾希望，瀕死患者迎向新生。

慈濟骨髓幹細胞中心昨舉辦「零到七千從台灣到全球見證生命奇蹟」相見歡活動。來自越南的十六歲白仲登輝，在見到捐髓者楊先生時，立刻下跪，行最大禮，感謝救命恩人。白小弟的母親則哭著說「謝謝你救了我的孩子，給孩子新的生命，讓我們全家得到幸福，以後白小弟的家就是你的家」。

白仲登輝於八歲確診血癌，反覆發作，在花蓮慈濟醫院副院長李啟誠協助下，在慈濟骨髓資料庫配對到適合的骨髓，二○二○年搭機來台，接受骨髓移植，歷經一年兩個月治療，恢復健康。

捐髓者楊先生表示，曾看過白小弟等待骨髓捐贈的紀錄影片，比對時間，心想「這會不會就是接受自己骨髓的受贈者？」五年後，得知果真就是那個小男孩，現在已是十六歲少年，身體強壯健康，令人開心。

花蓮慈濟醫院於卅二年前成立慈濟骨髓資料庫，初期醫療人員、志工在醫院、車站等公共場所勸募骨髓捐贈，歷經艱辛。 截至今年七月底，總招募近四十九萬捐贈者資料，數量之多，位居亞洲前三名，而尋求配對的患者累計七萬一七○六人，最遠捐送至南非。

血液醫學會理事長柯博升表示，骨髓移植技術複雜，最早從親屬間移植，臨床觀察，要說服病人親屬「抽龍骨」、捐髓，具有一定難度，約五至六成願意。相較之下，想請民眾抽血、簽署同意書，捐骨髓給陌生人，難度更高，但慈濟骨髓幹細胞中心卻做到了，目前已是全國所有異體骨髓捐贈者的最重要來源。

為宣導「捐骨髓救人」大愛理念，慈濟每年動員上萬人次志工，在全台各縣市各鄉鎮舉辦驗血建檔活動，卅二年來舉辦三三八一場活動。花蓮慈濟醫院長林欣榮說，該中心連續三次獲世界骨髓捐贈者協會進階認證，在亞洲、全球配對率具有關鍵地位與貢獻。

在完成第一位骨髓移植手術後，歷時八年七個月才累積第五○○捐贈案例。林欣榮表示，二○○二年改蒐集周邊血幹細胞，有意捐贈者只需抽血十毫升，即可完成建檔，大幅提高捐贈意願。

慈濟 血癌 越南 幹細胞

