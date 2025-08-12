快訊

大樂透第114078期 頭獎槓龜

大樂透第114078期 頭獎槓龜

中央社／ 台北12日電

大樂透第114078期今晚開獎。中獎號碼為37、42、07、15、22、06，特別號36；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎2注中獎，各得獎金新台幣577萬1713元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

