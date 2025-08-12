快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

颱風楊柳恐13日中午登陸台東 陸警增苗栗台中澎湖

中央社／ 台北12日電

颱風楊柳逼近，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，陸警範圍增加苗栗、台中及澎湖，未來預計楊柳仍有增強、暴風半徑稍擴大趨勢，明天中午前後將在台東登陸。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天晚間8時中心位置在北緯21.5度、東經125.2度，即在台東的東南東方約440公里之處，以每小時27轉19公里速度，向西北西轉西進行。

氣象署說明，根據最新資料顯示，楊柳中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西移動，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大趨勢。

氣象署預報員朱美霖在記者會中表示，陸警範圍增加苗栗、台中及澎湖，預計明天清晨楊柳將會接近蘭嶼及綠島，中午前後將會在台東登陸，白天風雨將會是最強時候。

朱美霖說，楊柳速度較快，預計明天整天將會是影響台灣最嚴重時候，花東、嘉義、南部、澎湖與金門都要留意強風豪雨。

氣象署表示，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，至於雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨。

氣象署表示，明天晚間，颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝中國方向前進；強度方面將逐漸減弱，明晚台灣本島風雨會趨緩下來，只剩澎湖、金門風雨仍大。

楊柳來襲...澎湖宣布明天停班停課 海岸港區下禁制令

颱風楊柳逼近 澎湖縣府完成防災整備

楊柳颱風逼近！氣象署估明晨觸陸傍晚台南出海 最快周四清晨解除海陸警

楊柳颱風逼近9縣市明陣風11級以上 有機會放颱風假

16縣市發布豪雨特報「一路下到明晚上」 高屏花東慎防大豪雨

中央氣象署今晚8時15分針對16縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，大豪雨警戒區為高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山...

台鐵爆「請假一國多制」員工出面直指站長濫權報復

台鐵產業工會接獲員工陳情，部分台鐵主管濫權，以私設人事規範方式繞過工作規則，要求每日病假都要提供診斷證明，不僅無視勞動部...

楊柳逼近！長榮、華航明部分航班取消 離島129航次停航

受楊柳颱風影響，明天部分國際航班取消及異動，華航桃園及高雄共27班往返航班取消；長榮航往返高雄航班將取消或調整飛航時間，...

楊柳颱風侵襲 醫曝這一抗漲蔬菜健康密碼：營養美味又有助血脂代謝

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，直撲台灣而來。很多菜籃族抱怨，葉菜類貴得離譜，很多都被搶光。醫師劉博仁今分享，颱...

南投「小鋼砲」曾琮愷染蜂窩性組織炎逝 醫曝：4大特徵要特別注意

外號「小鋼砲」的45歲民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷因蜂窩性組織炎併發重症住院，未料病況急轉直下，昨晚辭世。醫院解析，蜂...

科學園區審議會今通過11件投資案 總額計62.25億

國科會科學園區審議會今天通過11件投資案，投資總額計62.25億元，此外尚有19件增資案，合計增資約111.85億元。

