颱風楊柳外圍環流影響 高屏花東山區防大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，受颱風楊柳及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。今晚起至13日上午，東半部地區雨勢漸增，明天下午起至晚間，嘉義以南地區降雨也會逐漸增加。

氣象署表示，明天台東縣山區、花蓮縣山區、屏東縣山區、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市地區，以及台南市山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。嘉義、台南、宜蘭地區及台中以北、雲林、南投山區也有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意雷擊及強陣風。

山區須慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區應防範淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區包括高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣。

商品推薦